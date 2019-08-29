بسبب تهديدات أمنية.. إلغاء نشاط لحركة يمينية إسرائيلية في لندن

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رام الله - دنيا الوطن

بعد تهديدات من جانب جهات مناهضة لإسرائيل ونشطاء (BDS) تم إلغاء نشاط لحركة (رجابيم) اليمينية الإسرائيلية، كان من المقرر عقده في لندن الأسبوع المقبل.



وكان من المفترض، أن يتناول الحدث "النشاط غير القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية" في الضفة الغربية.



وحسب (رجابيم)، تسجل للمشاركة في الحدث جمهور منوع من الناشطين والمحامين والصحفيين المحليين، وقادة الرأي العام المؤيدين لإسرائيل، لكن في الأيام الأخيرة، هددت المنظمات اليسارية بـ "يوم مظاهرات غاضب" ضد الحدث.



وقالت المنظمة المضيفة، إنه تم تأجيل الحدث "حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن".



وقال مائير دويتش، المدير العام لحركة (رجابيم)، "إن التهديدات الأخيرة هي ذروة جديدة للتعاون بين الناشطين اليساريين المتطرفين من إسرائيل والخارج، والمنظمات الفلسطينية التي تعمل على إسكات وجهات النظر الأخرى التي تتعارض مع روايتهم".