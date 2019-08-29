الحرس الثوري يُهدد بضرب القواعد الأمريكية بدولتين عربيتين

رام الله - دنيا الوطن

هدد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، باستهداف القواعد والبوارج الأمريكية في قطر والإمارات وخليج عُمان عند سقوط أول صاروخ أو قنبلة أمريكية على إيران.



وقال زادة، وفق (روسيا اليوم): "قمنا بتعيين الأهداف في القواعد الأمريكية في الإمارات وقطر مسبقاً تحسباً لهجوم أمريكي"، مضيفاً: "استخبارات دول صديقة أبلغتنا بوجود نية لدى أمريكا لمهاجمتنا لكننا كنا نعرف أن ذلك لن يحصل".







واعتبر قائد القوات الجوية في الحرس الثوري أن إسقاط الطائرة الأمريكية أبعد شبح الحرب عن إيران، متابعاً: "بعض المسؤولين لم يصدقوا بعد أن الأوروبيين جزء من المخطط الأمريكي الشيطاني الذي يسعى إلى إخافتنا من وقوع الحرب في حال انسحابنا من الاتفاق النووي".







واعتبر المسؤول الإيراني العقوبات الأمريكية سلاحا خاليا من الرصاص.

