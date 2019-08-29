شؤون فلسطينية

ما قصة البناية الفلسطينية التي احتلها المستوطنون قرب الحرم الإبراهيمي؟

ما قصة البناية الفلسطينية التي احتلها المستوطنون قرب الحرم الإبراهيمي؟
رام الله - دنيا الوطن
عادت مجموعة من المستوطنين للإقامة في البناية المتنازع عليها قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، بعد أن قررت الإدارة المدنية، في الأسبوع الماضي، أن هؤلاء المستوطنين "يملكون" نصف الحقوق في المبنى.

 ومع ذلك، فقد تم اقتحام المبنى بدون تصريح، وقبل أن يتم إجراء "تقسيم الشراكة" الذي سيحدد تقسيم المبنى بين مختلف مالكيه، بالإضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، إنه لم يسمح للمستوطنين بدخول البناية.

ويدور الصراع حول هذه البناية، المجاورة للحرم الإبراهيمي، منذ عام 2012، عندما استولت عليه 15 عائلة يهودية، وبعد أسبوع تم إجلاؤهم وإغلاق مدخله.

وتزعم جمعية المستوطنين، "العائدون للعقارات"، أنها اشترت المنزل من ورثة المالك الأصلي للمنزل، محمد أبو شهلا.

في عام 2015، قررت الإدارة المدنية، أن المستوطنين لم يشتروا المنزل بشكل قانوني، وأنه يتبع لعائلة فلسطينية، ومع ذلك في الاستئناف الذي قدمه المستوطنون ضد القرار، تقرر أنه ينبغي إجراء نقاش آخر في الإدارة المدنية.

وفي تموز/ يوليو 2017، اقتحم المستوطنون البناية ومكثوا فيها عدة أشهر، لكن في آذار/ مارس 2018، تم إجلاؤهم بعد أن قضت محكمة إسرائيلية، بعدم وجود ما يمنع إخلاءهم، ووافقوا على المغادرة لأنه تم وعدهم بالتعجيل بمناقشة ملكية البناية.

وفي الأسبوع الماضي، قررت الإدارة المدنية تقسيم ملكية المبنى بين جمعية المستوطنين وورثة إبراهيم حسن أبو رجبا. وتم تمرير القرار من قبل لجنة تسمى "لجنة التسجيل الأولى"- الهيئة القضائية في الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تحدد ملكية الأصول في الضفة الغربية- والتي تضم أهارون سريغ، قسطنطين زعرور، ودورون كدمي.

 وقد برر الإسرائيليون القرار، ضمن أمور أخرى، بأن أبو شهلا اعتقل من قبل السلطة الفلسطينية مع أشخاص آخرين كانوا ضالعين في الصفقة. وكتبوا: "ما من شك في أنه لو لم يبع أبو شهلا العقار لجهة يهودية، لما تم القبض عليهم وتوقع تقديمهم للمحاكمة في السلطة الفلسطينية".

وأضافت اللجنة، أن صيغة التسجيل التي قدمها المستوطنون كدليل تشير إلى عقد الصفقة، لأن دائرة ضريبة الأملاك سجلت البناية، وقالت: "لم يتم تقديم ادعاء ضد هذا التسجيل، ولم يتم وضع أدلة تناقض التسجيل"، وفق مزاعمها.

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