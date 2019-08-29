أردوغان: لن نسمح بتأجيل الاتفاق مع أمريكا بشأن سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة بشمال شرق سوريا، هو التحرك الصائب نحو إقامة "منطقة آمنة" هناك، وإن أنقرة لن تسمح بتأجيله.



ونقلت قناة (سي.إن.إن ترك) عن أردوغان قوله للصحفيين خلال رحلة العودة من موسكو، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين: "الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الولايات المتحدة هو التحرك الصائب نحو إقامة منطقة آمنة وإجلاء وحدات حماية الشعب من منطقة شرقي الفرات".



وأضاف: أن تركيا لن تقبل تأجيل الخطة، وقارن ذلك باتفاق أبرم في السابق مع واشنطن لإجلاء مقاتلي وحدات حماية الشعب من مدينة منبج بشمال سوريا، والذي اتهمت أنقرة واشنطن بتأجيله، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



ونقلت (سي.إن.إن ترك) عن أردوغان قوله: "لن نقبل إطلاقاً أي تأخير كالذي شهدناه في منبج، ينبغي أن تتحرك العملية بوتيرة سريعة".







وأعلنت أنقرة مطلع الأسبوع، افتتاح مركز العمليات المشتركة للمنطقة المقترحة على حدود شمال شرق سوريا.

رام الله - دنيا الوطن