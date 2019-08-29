شاهد: مصرع سبعة أشخاص إثر فيضانات تضرب المغرب





رام الله - دنيا الوطنلقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم مساء الأربعاء، في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، قرب منطقة "تارودانت" على بعد 600 كيلومتر جنوبي الرباط.وقالت السلطات المغربية: إن التساقطات المطرية القوية، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص (في قرية) دوار "تيزرت" قرب مدينة "تارودانت".وذكرت أنها تبحث بمعاونة السكان المحليين عن ناجين محتملين، وأنها "ستطلع الرأي العام الوطني على آخر المستجدات"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وكانت مقاطع مصورة، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت مجموعة من الأشخاص يتابعون مباراة لكرة القدم، قبل أن يجرف نهر فائض الملعب وسط صراخ الأهالي.وتشهد جبال الأطلس المتوسط، حيث توجد القرية، فيضانات من حين لآخر كما تعرف بطبيعتها القاسية وتضاريسها الوعرة، لكن قلما تحدث فيضانات في فصل الصيف.