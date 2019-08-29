شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل ألمانيا اليوم للقاء ميركل والرئيس شتاينماير

الرئيس عباس يصل ألمانيا اليوم للقاء ميركل والرئيس شتاينماير
الرئيس عباس والمستشارة الألمانية
رام الله - دنيا الوطن
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس إلى ألمانيا في زيارة يلتقي خلالها المستشارة، انجيلا ميركل، والرئيس فرانك- فالتر شتاينماير.

وقالت سفيرة فلسطين في ألمانيا، خلود دعيبس في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن ألمانيا تلعب دوراً كبيراً في المنطقة، ولنا علاقات قوية معها، وتعتبر أهم الداعمين لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والبنة التحيتة.

وأضافت: الرئيس عباس سيطلع القادة الألمان على الوضع السياسي القائم، والتطورات الأخيرة، وخطوات التحرك الفلسطينية، وبالتالي سيشكر الرئيس ألمانيا على مواقفها.

وشددت دعيبس على أنه لألمانيا مواقف مهمة جداً من ناحية رفض كل الإجراءات التي أقرتها الإدارة الأمريكية في موضوع حل الدولتين والاستيطان، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). 

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