"شرخ" في التحالف السعودي الإماراتي بسبب اليمن

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (رويترز): إن هناك بوادر وجود "شرخ" في التحالف بين المملكة العربية السعودية والإمارات، مشيرةً إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان، أقدم على خطوة أزعجت الإمارات.





وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، أن "خطوة الملك غير المألوفة أدت لانزعاج شديد لدى الإمارات"، منوهةً إلى أن ذلك حصل خلال محادثة الملك سلمان مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، يوم 11 آب/ أغسطس.



وأشارت الوكالة، إلى أن المصدر المباشر للتوتر هو حرب اليمن الطاحنة، أما السبب الأشمل فهو القرار الذي يبدو أن الإمارات اتخذته بالتحول لخدمة مصالح وطنية أضيق، وإظهار نفسها في صورة الشريك الأكثر نضجاً الذي بمقدوره تحقيق استقرار المنطقة، حتى إذا كان المغزى من وراء ذلك تقليص الخسائر والمضي قدماً من دون الرياض".وحسب الوكالة، فإن "الإمارات تريد أن تظهر بمظهر الدولة الصغيرة التي تيسر تحقيق السلام والاستقرار لا التابع لطرف سعودي يبدو منتصراً وينزع للتوسع".وأضافت: "الأمر بشكل من الأشكال تقديم مصالحهم، لأنهم يعتقدون أنه إذا كانت السعودية تنزع للتوسع فستبتلعهم".من جهته، وصف مسؤول سعودي تلك الرواية لما حدث بأنها زائفة، وقال إن "السعودية والإمارات لا تزالان متوافقتين استراتيجياً فيما يتعلق بمصادر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتتعاونان تعاوناً وثيقاً جداً للتصدي لمجموعة واسعة من التهديدات الأمنية في المنطقة وخارجها، والعلاقات الثنائية بين البلدين وطيدة".ونوهت الوكالة، إلى أن السلطات في الإمارات لم ترد على أسئلة حول هذا التعليق.