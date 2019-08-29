عربي

"شرخ" في التحالف السعودي الإماراتي بسبب اليمن

"شرخ" في التحالف السعودي الإماراتي بسبب اليمن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز): إن هناك بوادر وجود "شرخ" في التحالف بين المملكة العربية السعودية والإمارات، مشيرةً إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان، أقدم على خطوة أزعجت الإمارات.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، أن "خطوة الملك غير المألوفة أدت لانزعاج شديد لدى الإمارات"، منوهةً إلى أن ذلك حصل خلال محادثة الملك سلمان مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، يوم 11 آب/ أغسطس.

وأشارت الوكالة، إلى أن المصدر المباشر للتوتر هو حرب اليمن الطاحنة، أما السبب الأشمل فهو القرار الذي يبدو أن الإمارات اتخذته بالتحول لخدمة مصالح وطنية أضيق، وإظهار نفسها في صورة الشريك الأكثر نضجاً الذي بمقدوره تحقيق استقرار المنطقة، حتى إذا كان المغزى من وراء ذلك تقليص الخسائر والمضي قدماً من دون الرياض".

وحسب الوكالة، فإن "الإمارات تريد أن تظهر بمظهر الدولة الصغيرة التي تيسر تحقيق السلام والاستقرار لا التابع لطرف سعودي يبدو منتصراً وينزع للتوسع".

وأضافت: "الأمر بشكل من الأشكال تقديم مصالحهم، لأنهم يعتقدون أنه إذا كانت السعودية تنزع للتوسع فستبتلعهم".

من جهته، وصف مسؤول سعودي تلك الرواية لما حدث بأنها زائفة، وقال إن "السعودية والإمارات لا تزالان متوافقتين استراتيجياً فيما يتعلق بمصادر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتتعاونان تعاوناً وثيقاً جداً للتصدي لمجموعة واسعة من التهديدات الأمنية في المنطقة وخارجها، والعلاقات الثنائية بين البلدين وطيدة".

ونوهت الوكالة، إلى أن السلطات في الإمارات لم ترد على أسئلة حول هذا التعليق.

أخبار ذات صلة

شاهد: مصرع سبعة أشخاص إثر فيضانات تضرب المغرب

شاهد: مصرع سبعة أشخاص إثر فيضانات تضرب المغرب

السعودية تطمس موقعًا بعد ادعاءات أنه أثر نبوي

السعودية تطمس موقعًا بعد ادعاءات أنه أثر نبوي

السعودية تتقدم على اليابان وإيطاليا وسويسرا في تصنيف عالمي

السعودية تتقدم على اليابان وإيطاليا وسويسرا في تصنيف عالمي

&#34;الظلم التحكيمي&#34; يدفع لاعباً مصرياً لرفض مصافحة نظيره الإسرائيلي وحماس تُعلق

"الظلم التحكيمي" يدفع لاعباً مصرياً لرفض مصافحة نظيره الإسرائيلي وحماس تُعلق

الحوثيون يُطلقون صاروخ كروز على مطار أبها السعودي

الحوثيون يُطلقون صاروخ كروز على مطار أبها السعودي

الجيش اللبناني يُطلق النار على طائرتين مسيرتين إسرائيليتين

الجيش اللبناني يُطلق النار على طائرتين مسيرتين إسرائيليتين

أحكام بالإعدام لعناصر من تنظيم الدولة بقضية &#34;جسر بابل&#34; بالعراق

أحكام بالإعدام لعناصر من تنظيم الدولة بقضية "جسر بابل" بالعراق

مصر: أول تعليق رسمي لـ &#34;جامعة الأزهر&#34; على صورة &#34;الموقع الإباحي&#34; بأحد مؤتمراتها

مصر: أول تعليق رسمي لـ "جامعة الأزهر" على صورة "الموقع الإباحي" بأحد مؤتمراتها

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تنصب كاميرات مراقبة في مدينة بيت جالا

قوات الاحتلال تنصب كاميرات مراقبة في مدينة بيت جالا

فتح: حملة الاعتقالات ضد كوادرنا في يطا لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

فتح: حملة الاعتقالات ضد كوادرنا في يطا لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

داخلية غزة تَكشف تَفاصيل جديدة في حادثة تفجيري غزة

داخلية غزة تَكشف تَفاصيل جديدة في حادثة تفجيري غزة

قيادي حمساوي لـ&#34;هنية&#34;: رسالة لشعبه إن غاب الجندي حلّ محله القائد

قيادي حمساوي لـ"هنية": رسالة لشعبه إن غاب الجندي حلّ محله القائد

حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية تطال 20 فلسطينياً

حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية تطال 20 فلسطينياً

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

الطقس: أجواء حارة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

الطقس: أجواء حارة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

الحكومة تَرد على اتهامات حماس لجهاز أمني بالوقوف خلف تفجيري غزة

الحكومة تَرد على اتهامات حماس لجهاز أمني بالوقوف خلف تفجيري غزة

منوعات

بعد استقالته.. مدير أعمال هيفا وهبي يحدث ضجة بصورة تخصّها

بعد استقالته.. مدير أعمال هيفا وهبي يحدث ضجة بصورة تخصّها

شاهد أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي

شاهد أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي

زواج سري وعمل فاضح في الطريق العام.. محامية أحمد الفيشاوي تفضح طليقته

زواج سري وعمل فاضح في الطريق العام.. محامية أحمد الفيشاوي تفضح طليقته

وفاء الكيلاني في لقطة رومانسية جديدة مع تيم حسن

وفاء الكيلاني في لقطة رومانسية جديدة مع تيم حسن

هل تستعد منة شلبي للاحتفال بخطوبتها قريبا؟

هل تستعد منة شلبي للاحتفال بخطوبتها قريبا؟

أحمد السعدني يفي بوعده لطليقته الراحلة

أحمد السعدني يفي بوعده لطليقته الراحلة

اختطاف ممثلة مشهورة وتصويرها عارية لانتقادها رئيس بلادها

اختطاف ممثلة مشهورة وتصويرها عارية لانتقادها رئيس بلادها

جينيفر لوبيز تكشف المستور عن شهرتها: &#34;تعرضت للتنمر بسبب شكل جسمي&#34;

جينيفر لوبيز تكشف المستور عن شهرتها: "تعرضت للتنمر بسبب شكل جسمي"

بلاغ للنائب العام وإحالة للتحقيق.. عمرو أديب في ورطة

بلاغ للنائب العام وإحالة للتحقيق.. عمرو أديب في ورطة

فتاة تستفز لجين عمران بهذا السؤال عن ابنتها

فتاة تستفز لجين عمران بهذا السؤال عن ابنتها

عربي

شاهد: مصرع سبعة أشخاص إثر فيضانات تضرب المغرب

شاهد: مصرع سبعة أشخاص إثر فيضانات تضرب المغرب

السعودية تطمس موقعًا بعد ادعاءات أنه أثر نبوي

السعودية تطمس موقعًا بعد ادعاءات أنه أثر نبوي

&#34;شرخ&#34; في التحالف السعودي الإماراتي بسبب اليمن

"شرخ" في التحالف السعودي الإماراتي بسبب اليمن

الحوثيون يُطلقون صاروخ كروز على مطار أبها السعودي

الحوثيون يُطلقون صاروخ كروز على مطار أبها السعودي