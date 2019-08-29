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"الظلم التحكيمي" يدفع لاعباً مصرياً لرفض مصافحة نظيره الإسرائيلي وحماس تُعلق

"الظلم التحكيمي" يدفع لاعباً مصرياً لرفض مصافحة نظيره الإسرائيلي وحماس تُعلق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علق الاتحاد المصري للعبة الجودو على عدم مصافحة اللاعب المصري محمد عبد العال، لمنافسه الإسرائيلي ساغي موكي في مباراة نصف النهائي التي أقيمت بينهما في اليابان.

وقال مرزوق علي، نائب رئيس الاتحاد المصري للعبة الجودو، ورئيس بعثة مصر في اليابان، وفق قناة (صدى البلد): إن "الظلم التحكيمي، كان وراء خسارة اللاعب محمد عبد العال، من لاعب إسرائيل في نصف النهائي لوزن 81 كغم".

وأكد علي أن "اللاعب الإسرائيلي، كان يستحق الطرد، وهو لم يحدث، مما دفع لاعب المنتخب المصري إلى عدم مصافحته عقب نهاية اللقاء".

وفشل لاعب منتخب مصر للجودو محمد عبد العال، في التأهل إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليًا في اليابان، بعد الخسارة أمام لاعب إسرائيلي في نصف النهائي.

وفاز لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي بالميدالية الذهبية ببطولة الجودو العالمية.

وبحسب صفحة "إسرائيل بالعربية" عزف النشيد الإسرائيلي في مراسم توزيع الميداليات، مشيرةً إلى رفض اللاعب المصري محمد عبد العال، مصافحة اللاعب الإسرائيلي بعد المباراة، كما أشارت إلى رفض لاعب إيراني ملاعبته.

من جانبها، علقت السفارة الإسرائيلية في مصر على الواقعة، وقالت صفحة حسابها الرسمي على موقع (تويتر): "بعد أربعين عاماً من السلام، وبعد عدد لا يُحصى من المصافحات توجه لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي إلى اللاعب المصري محمد عبد العال بعد تغلبه عليه في مباراة نصف النهائي من بطولة العالم للجودو مُتحلياً بالروح الرياضية، إلا أن عبد العال- المهزوم- انسحب من أمامه، رافضاً المصافحة بعد هزيمته".

وأضافت الصفحة: "من هنا نحب أن نبارك للاعبنا ساغي موكي فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجودو". وتابعت "إن الرياضة هي لغة التقارب بين الشعوب".

وعلق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإعلام العربي، على تصرف لاعب مصري عقب مباراة للجودو جمعته بآخر إسرائيلي.

وقال جندلمان: إن "لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي، تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم، وساغي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير هرب من البساط، هناك سلام بين البلدين، رفض المصافحة من قبل المصري ليس إلا إساءة لسمعة مصر في الرياضة العالمية".

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق: إن رفض لاعب الجودو المصري البطل محمد عبد العال مصافحة اللاعب الإسرائيلي ببطولة اليابان، دليل آخر بأن هذا الكيان سيبقى منبوذًا، وأن مساعي دمجه بالمنطقة ستفشل، وهي رسالة لكل المطبعين بأنهم يلهثون خلف السراب.

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