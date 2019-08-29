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الحوثيون يُطلقون صاروخ كروز على مطار أبها السعودي

الحوثيون يُطلقون صاروخ كروز على مطار أبها السعودي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة (أنصار الله) الحوثية، العميد يحيى سريع: "إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة، أطلقت صاروخ كروز من نوع (قدس1 المجنح) على مطار أبها السعودي الدولي".

وأضاف سريع، وفق قناة (المسيرة): صاروخ (قدس1) استهدف مركز العمليات العسكرية، ومرابض الطائرات الحربية في المطار، وأصاب هدفه بدقة عالية".

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ (أنصار الله)، "أن عملية صاروخ قدس1 أدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي".

وتواصل جماعة (أنصار الله) قصفها للمطارات والقواعد الجوية السعودية بصواريخ باليستية أو طائرات مسيرة، تحمل متفجرات بهدف شل حركة الطيران فيها، وفق ما قاله العميد يحيى سريع في تغريدة سابقة على موقع (فيسبوك).

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