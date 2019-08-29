فتح: حملة الاعتقالات ضد كوادرنا في يطا لن تثنينا عن مواصلة نضالنا







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب: إن حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال ضد كوادر الحركة في يطا فجر اليوم، "لن تثنينا عن مواصلة نضالنا لتحقيق حرية شعبنا".وأوضح في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الاعتقالات طالت نبيل أبو قبطية، أمين سر حركة فتح إقليم يطا وضواحيها، ومنسق شبيبة فتح في جامعة القدس المفتوحة فرع يطا، الأخ ثائر الهريني، وعمر الهريني، أمين سر منطقة الشهيد أبو جهاد، وعلاء أبو قبيطة من العاملين في إقليم يطا، ورأفت أبو قبيطة من كوادر الحركة، وابن شقيق أمين السر، وإبراهيم الهريني من كوادر الحركة.وأكد أن الحركة، ستستمر في نهجها النضالي ضد الاحتلال وسياساته، ولن تثنيها هذه الاعتقالات عن إكمال مشوار الحركة في إقليم يطا.وأثنى الجاغوب على أبنائها الأوفياء في يطا، وقال: إنهم رافعة المشروع الوطني الفلسطيني، ورأس حربة نضالنا الوطني ضد التوسع الاستيطاني في المنطقة.واختتم تصريحه بالتأكيد على أن "أبناء فتح بصمودهم ومقاومتهم للمحتل، وتصديهم لسياساته التعسفية، إنما يقدمون ملحمة جديدة في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال.