داخلية غزة تَكشف تَفاصيل جديدة في حادثة تفجيري غزة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء الأربعاء، تفاصيل جديدة في حادثة تفجيري غزة، والتي أدت لاستشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة الفلسطينية، وإصابة آخرين.





وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، إن التحقيقات في الحادثتين مستمرة، وإن هناك تقدماً كبيراً في التحقيقات، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية، توصلت إلى كيفية تنفيذ التفجيرين والأدوات المستخدمة فيهما، والأشخاص الذين قاموا بتنفيذهما.





وأوضح البزم، لقناة (الجزيرة)، أن "منفذي الجريمة تتقاطع أهدافهم مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي في المساس بحالة الأمن والاستقرار، وضرب صمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".وأضاف: "تم التوصل إلى هوية الشخصين اللذين قاما بتفجير نفسيهما، ولدينا عدد من المشتبه بهم قيد التحقيق حالياً من أجل الوقوف على جميع ملابسات الجريمة"، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل عملها على قدم وساق".وتابع البزم أن "هذه الشرذمة تقاطعت أهدافها مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل النيل من حالة الاستقرار وإرباك الساحة الفلسطينية، وخلط الأوراق من أجل كسر صمود شعبنا الفلسطيني، وتمرير المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا".وأكد البزم، أن "وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد، وهي على جهوزية تامة لمواجهة هذه المخططات، وكما استطعنا توفير الأمن لشعبنا على مدار 13 عاماً، سنستمر في ذلك، ويد العدالة ستطال كل من يحاول الاخلال بحالة الأمن مهما كانوا وأينما كانوا".