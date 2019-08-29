قيادي حمساوي لـ"هنية": رسالة لشعبه إن غاب الجندي حلّ محله القائد



وأضاف: "فإن غاب الجندي حل محله القائد حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير".









وكان هنية زار أمس الأربعاء، المكانين اللذين وقع بهما التفجيرين الانتحاريين في مدينة غزة، ليلة أمس.



وقام هنية بمهام شرطي المرور على الحاجز الذي كان يتواجد فيه شهيدان من أفراد الشرطة أمس، عند دوار الدحدوح جنوب مدينة غزة. وكان هنية زار أمس الأربعاء، المكانين اللذين وقع بهما التفجيرين الانتحاريين في مدينة غزة، ليلة أمس.وقام هنية بمهام شرطي المرور على الحاجز الذي كان يتواجد فيه شهيدان من أفراد الشرطة أمس، عند دوار الدحدوح جنوب مدينة غزة.











رام الله - دنيا الوطنعلّق قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، على جولة قام بها رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية في شوارع غزة، وتحديداً في مكاني التفجيرين اللذين وقعا في المدينة، مساء أول أمس الثلاثاء.وقال نائب رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس، عصام الدعليس في تغريدة عبر (تويتر): "لعلها من أبلغ الصور التي اطلعت عليها وتحمل في طياتها رسالة القائد لشعبه، رسالة الحب، رسالة التضامن، رسالة المواساة، رسالة الأمن والأمان والطمأنينة، رسالة خدمة الوطن والمواطن من مهام الشرطي حتى القائد".