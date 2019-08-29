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شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية تطال 20 فلسطينياً

حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية تطال 20 فلسطينياً
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 20 فلسطينياً.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم "اعتقال من قبل قوات الجيش و(شاباك) خلال الليل 20 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مساء أمس الأربعاء، بلدة بيتونيا وقرية عين عريك غرب رام الله.

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