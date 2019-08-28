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  • الحكومة: اتهامات "حماس" الباطلة محاولة للتستر على الفاعلين الحقيقيين للجريمة البشعة

شؤون فلسطينية

الحكومة ترد على اتهامات حماس لجهاز أمني بالوقوف خلف تفجيري غزة

الحكومة ترد على اتهامات حماس لجهاز أمني بالوقوف خلف تفجيري غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دانت الحكومة الاتهامات التي وجهها الناطق الرسمي باسم حركة حماس فوزي برهوم لجهاز المخابرات العامة، بالوقوف خلف العملية التفجيرية التي وقعت الليلة الماضية في قطاع غزة.

وقالت الحكومة، في تصرح للناطق الرسمي إبراهيم ملحم: "إنها ترى في مثل تلك الاتهامات محاولة للتستر على الفاعلين الحقيقيين للجريمة البشعة، بما يخدم أهداف مرتكبيها بتوتير الأجواء، وإضعاف المناعة الوطنية في مواجهة المخططات الأميركية والإسرائيلية"، وفق وكالة (وفا).

وأضاف ملحم: "ترى الحكومة بأن العملية تحمل هوية مرتكبيها، من حيث توقيتها، ومحاكاتها للعمليات التي تنفذها الجماعات التكفيرية، وإذ تترحم على شهداء تلك العملية الإجرامية".

ودعت الحكومة، حركة "حماس" إلى الاستجابة السريعة لإنهاء الانقسام على أرضية اتفاق القاهرة الموقع عام 2017، لسد الثغرة التي ينفذ منها المتربصون بالقضية الفلسطينية لمواصلة أعمالهم الإجرامية لتقويض حلم شعبنا الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشريف".

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