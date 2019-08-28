دولي

الجيش الإيراني: نمتلك أسلحة سرية غير مُعلنة

الجيش الإيراني: نمتلك أسلحة سرية غير مُعلنة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب القائد العام للجيش الإيراني، العميد محمد حسين دادرس، أن بلاده تمتلك أسلحة سرية غير معلنة لدواع أمنية، لكنها ستكشف عنها وتوجه بها الضربة الحاسمة للعدو عند الضرورة.

وقال العميد دادرس، إن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة اليوم من الناحية العسكرية والقتالية لتنفيذ المهمات المختلفة، وفق وكالة (فارس) للأنباء.

وأضاف أن الكثير من المعدات الدفاعية الفاعلة في مختلف المجالات الدفاعية والبحرية والجوية والبرية غير معلنة لدواع أمنية، وسيتم الكشف عنها متى اقتضت الضرورة وتوجيه الضربة الحاسمة للعدو.

وأشار العميد دادرس إلى أن الاختبارات العملياتية للمعدات والكوادر البشرية تتم أسبوعيا للوصول إلى الجهوزية الكاملة.

وبين نائب القائد العام للجيش الإيراني أن قوات بلاده تمتلك معدات يمكنها جعل العدو نادما على فعلته من مسافات بعيدة، مشددا على أن العدو يفهم لغة القوة ومنطق القوة بصورة أفضل، ولهذا السبب يعارض ازدياد قدرات طهران الدفاعية.

وصرح بأنه لا حاجة لعرض الكثير من المعدات، مؤكدا أن معدات القوات المسلحة الإيرانية تم إعدادها بما يتناسب مع التهديدات ولها التأثيرات اللازمة.

وأشار دادرس إلى أن القوات الإيرانية وفرت الأمن لحدود البلاد بقدرات عالية واستخدم القدرات الإلكترونية المصنعة محليا، وتمكنت من مراقبة ورصد الحدود كلها وحتى حالات العبور الجزئية.

وأكد أن علاقات إيران مع الجيران اليوم هي علاقات ممتازة، وأن الهواجس الأمنية في أدنى مستوياتها، مبينا أن الطائرات الإيرانية المسيرة ومن خلال المراقبة الاستخبارية والاعتماد على القدرات التكنولوجية العالية، تحمل رسالة الأمن والاستقرار إلى منطقة غرب آسيا.

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