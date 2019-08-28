نتنياهو يتنبأ بموعد الإعلان عن (صفقة القرن) الأمريكية

وقال نتنياهو، أمام تجمع لأنصاره في إطار حملته الانتخابية، اليوم الأربعاء: "مساء اليوم علمنا بأن (صفقة القرن) للرئيس (الأمريكي) ترامب ستنشر وتقدم للعالم بعد الانتخابات"، وفق وكالة (رويترز).

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه يتوقع من واشنطن أن تنشر خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ (صفقة القرن) بعد الانتخابات التشريعية في إسرائيل.وأضاف: "بوسعي التنبؤ، وبشكل واقعي، أن ذلك سيحدث بعد فترة قصيرة من الانتخابات".وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأمريكي الخاص المعني بقضية الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الإدارة الأمريكية قررت عدم نشر الشق السياسي من خطة السلام قبل الانتخابات التشريعية، التي من المقرر أن تجري في إسرائيل يوم 17 أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك وسط تقارير إعلامية عن احتمال الكشف عن "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية.