شؤون فلسطينية

الإعلام الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من شمال القطاع وسقوطه داخل حدود غزة

الإعلام الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من شمال القطاع وسقوطه داخل حدود غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن صاروخاً أطلق من شمال قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار، فيما أكدت صحيفة (معاريف)، أن الصاروخ سقط داخل حدود قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء: إن صفارات الإنذار دوت في مناطق غلاف غزة، وتحديداً في منطقة (نتيف هعسراه).

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية:  إنه سمع دوي انفجار في غلاف غزة بعد انطلاق صفارات الإنذار.

وفي السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار، تم التعرف على إطلاق صاروخ من قطاع غزة "لم يعبر الحدود".

يتبع..

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