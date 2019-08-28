الجيش اللبناني يُطلق النار على طائرتين مسيرتين إسرائيليتين

رام الله - دنيا الوطن

فتح الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، النار على طائرتي إسرائيليتين مسيرتين، اخترقتا الأجواء اللبنانية.





وقالت وكالة (رويترز) للأنباء، إن الجيش اللبناني فتح النار على طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان، فيما أكدت قناة (الميادين)، أنه تم إطلاق النار على مسيرتين إسرائيليتين صغيرتين فوق مركزه في بلدة العديسة الحدودية.







وفي السياق، قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي في لبنان: إن الجيش اللبناني، أطلق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية معادية في العديسة، بعد رصدها بالعين المجردة، وخرقها الأجواء اللبنانية.



وأوضحت، أن عملية إطلاق النار على الدرون جاءت "على خلفية قرار سابق للجيش اللبناني، باستهداف الطائرات المسيرة فور رؤيتها بالعين المجردة، نظراً لأنه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات.



من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حسبما نقلته وكالة (رويترز)، إنه يتأكد من صحة هذه المعلومات.