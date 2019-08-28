هل تلتقي قيادتا فتح وحماس بالقاهرة خلال الأيام المقبلة؟

نفى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بيان طبيب، وجود زيارة مرتقبة لقيادات من حركته لمصر من أجل لقاء قيادة حركة حماس، وبحث ملف المصالحة الفلسطينية.





وقال طبيب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه من حيث المبدأ، فإن قرار حركة فتح بهذا الشأن واضح، حيث إنه لا لقاءات مرتقبة مع حركة حماس إلا بعد موافقتها على تطبيق اتفاق القاهرة 2017.







وأضاف طبيب: "هناك تواصل مستمر مع المصريين في ملف المصالحة، والجهود المصرية لم تنقطع؛ لكن لا يعقل أن نوقع اتفاقيات جديدة، بعد أن أنهينا فترة طويلة من العمل المضني".





وأكمل: "نتواصل مع المصريين بشكل منفرد، سواء بالهاتف أو عبر الوفود الفتحاوية، ومصر هي التي ترعى الملف وهدفهم إنجاز المصالحة، لكن كيفية الإنجاز فالأمر يعود لحماس وموافقتها على تطبيق اتفاق 2017".





واستطرد: "هناك وفود فتحاوية تصل لمصر بشكل مستمر، وكل وسائلنا المتاحة يتم من خلالها التواصل مع مصر، وفتح لن تعود لمبدأ المفاوضات على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة".







يذكر، أن وفداً من حركة حماس يزور العاصمة المصرية "القاهرة" للقاء مسؤولين بجهاز المخابرات المصرية، لبحث ملفي التهدئة والمصالحة.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال