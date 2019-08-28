شؤون فلسطينية

هل تلتقي قيادتا فتح وحماس بالقاهرة خلال الأيام المقبلة؟

هل تلتقي قيادتا فتح وحماس بالقاهرة خلال الأيام المقبلة؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
نفى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بيان طبيب، وجود زيارة مرتقبة لقيادات من حركته لمصر من أجل لقاء قيادة حركة حماس، وبحث ملف المصالحة الفلسطينية.

وقال طبيب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه من حيث المبدأ، فإن قرار حركة فتح بهذا الشأن واضح، حيث إنه لا لقاءات مرتقبة مع حركة حماس إلا بعد موافقتها على تطبيق اتفاق القاهرة 2017.

وأضاف طبيب: "هناك تواصل مستمر مع المصريين في ملف المصالحة، والجهود المصرية لم تنقطع؛ لكن لا يعقل أن نوقع اتفاقيات جديدة، بعد أن أنهينا فترة طويلة من العمل المضني".

وأكمل: "نتواصل مع المصريين بشكل منفرد، سواء بالهاتف أو عبر الوفود الفتحاوية، ومصر هي التي ترعى الملف وهدفهم إنجاز المصالحة، لكن كيفية الإنجاز فالأمر يعود لحماس وموافقتها على تطبيق اتفاق 2017".

واستطرد: "هناك وفود فتحاوية تصل لمصر بشكل مستمر، وكل وسائلنا المتاحة يتم من خلالها التواصل مع مصر، وفتح لن تعود لمبدأ المفاوضات على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة".

يذكر، أن وفداً من حركة حماس يزور العاصمة المصرية "القاهرة" للقاء مسؤولين بجهاز المخابرات المصرية، لبحث ملفي التهدئة والمصالحة. 

أخبار ذات صلة

بعد إغلاقها لليوم التاسع.. مجلس أمناء &#34;الأزهر&#34; يَمد يده لبدء حوار جدي

بعد إغلاقها لليوم التاسع.. مجلس أمناء "الأزهر" يَمد يده لبدء حوار جدي

عائلة اسليم &#34;البسوس&#34; تتبرأ من ابنها أحد منفذي هجوم &#34;الشرطة&#34; بغزة

عائلة اسليم "البسوس" تتبرأ من ابنها أحد منفذي هجوم "الشرطة" بغزة

غرينبلات: لقد قررنا عدم إطلاق (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية

غرينبلات: لقد قررنا عدم إطلاق (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية

هنية: الأسرة الرياضية ترفض العبث بأمن قطاع غزة والمساس بحياة مواطنيه

هنية: الأسرة الرياضية ترفض العبث بأمن قطاع غزة والمساس بحياة مواطنيه

داخلية غزة تُحدد هوية الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما بحاجزي الشرطة

داخلية غزة تُحدد هوية الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما بحاجزي الشرطة

وزارة العدل تعقد اجتماعا لمناقشة الآليات والضوابط لتحديد سن الزواج بفلسطين

وزارة العدل تعقد اجتماعا لمناقشة الآليات والضوابط لتحديد سن الزواج بفلسطين

الكشف عن آلية انتخاب ارزيقات أميناً عاماً لاتحاد المعلمين

الكشف عن آلية انتخاب ارزيقات أميناً عاماً لاتحاد المعلمين

اتحاد المقاولين يعلن عن تفاهمات جديدة مع وزارة الأشغال

اتحاد المقاولين يعلن عن تفاهمات جديدة مع وزارة الأشغال

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

هنية: الأسرة الرياضية ترفض العبث بأمن قطاع غزة والمساس بحياة مواطنيه

هنية: الأسرة الرياضية ترفض العبث بأمن قطاع غزة والمساس بحياة مواطنيه

وزارة العدل تعقد اجتماعا لمناقشة الآليات والضوابط لتحديد سن الزواج بفلسطين

وزارة العدل تعقد اجتماعا لمناقشة الآليات والضوابط لتحديد سن الزواج بفلسطين

الكشف عن آلية انتخاب ارزيقات أميناً عاماً لاتحاد المعلمين

الكشف عن آلية انتخاب ارزيقات أميناً عاماً لاتحاد المعلمين

رقيب أول يُناشد الرئيس إعادة راتبه المقطوع بسبب تأخره بمصر أثناء رحلة علاج للإنجاب

رقيب أول يُناشد الرئيس إعادة راتبه المقطوع بسبب تأخره بمصر أثناء رحلة علاج للإنجاب

&#34;كهرباء القدس&#34; تُوقع اتفاقية لشراء الطاقة الكهربائية من مجموعة (زورلوا التركية للطاقة)

"كهرباء القدس" تُوقع اتفاقية لشراء الطاقة الكهربائية من مجموعة (زورلوا التركية للطاقة)

&#34;الميزان&#34; يستنكر بأشد العبارات حادثي التفجير بغزة ويطالب بملاحقة الجناة

"الميزان" يستنكر بأشد العبارات حادثي التفجير بغزة ويطالب بملاحقة الجناة

حمد تُشيد بالنساء في قوى الأمن الفلسطيني

حمد تُشيد بالنساء في قوى الأمن الفلسطيني

طالع الاسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الاسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

منوعات

بعد استقالته.. مدير أعمال هيفا وهبي يحدث ضجة بصورة تخصّها

بعد استقالته.. مدير أعمال هيفا وهبي يحدث ضجة بصورة تخصّها

شاهد أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي

شاهد أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي

زواج سري وعمل فاضح في الطريق العام.. محامية أحمد الفيشاوي تفضح طليقته

زواج سري وعمل فاضح في الطريق العام.. محامية أحمد الفيشاوي تفضح طليقته

وفاء الكيلاني في لقطة رومانسية جديدة مع تيم حسن

وفاء الكيلاني في لقطة رومانسية جديدة مع تيم حسن

هل تستعد منة شلبي للاحتفال بخطوبتها قريبا؟

هل تستعد منة شلبي للاحتفال بخطوبتها قريبا؟

أحمد السعدني يفي بوعده لطليقته الراحلة

أحمد السعدني يفي بوعده لطليقته الراحلة

اختطاف ممثلة مشهورة وتصويرها عارية لانتقادها رئيس بلادها

اختطاف ممثلة مشهورة وتصويرها عارية لانتقادها رئيس بلادها

جينيفر لوبيز تكشف المستور عن شهرتها: &#34;تعرضت للتنمر بسبب شكل جسمي&#34;

جينيفر لوبيز تكشف المستور عن شهرتها: "تعرضت للتنمر بسبب شكل جسمي"

بلاغ للنائب العام وإحالة للتحقيق.. عمرو أديب في ورطة

بلاغ للنائب العام وإحالة للتحقيق.. عمرو أديب في ورطة

فتاة تستفز لجين عمران بهذا السؤال عن ابنتها

فتاة تستفز لجين عمران بهذا السؤال عن ابنتها

عربي

أحكام بالإعدام لعناصر من تنظيم الدولة بقضية &#34;جسر بابل&#34; بالعراق

أحكام بالإعدام لعناصر من تنظيم الدولة بقضية "جسر بابل" بالعراق

مصر: أول تعليق رسمي لـ &#34;جامعة الأزهر&#34; على صورة &#34;الموقع الإباحي&#34; بأحد مؤتمراتها

مصر: أول تعليق رسمي لـ "جامعة الأزهر" على صورة "الموقع الإباحي" بأحد مؤتمراتها

شاهد: حادث انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان

شاهد: حادث انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان

قائد الأركان: سنتصدى لكل من يحاول المساس بسمعة الجزائر

قائد الأركان: سنتصدى لكل من يحاول المساس بسمعة الجزائر