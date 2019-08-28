شؤون فلسطينية

بعد إغلاقها لليوم التاسع.. مجلس أمناء "الأزهر" يَمد يده لبدء حوار جدي

بعد إغلاقها لليوم التاسع.. مجلس أمناء "الأزهر" يَمد يده لبدء حوار جدي
جامعة الازهر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس أمناء (جامعة الأزهر) بغزة، مساء اليوم الأربعاء، استعداده لإجراء حوار جدي مع كافة أجسام الجامعة في ظل ظروف هادئة وطبيعية، طبقاً للأنظمة والقوانين.

وعبر المجلس في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن الخطورة الشديدة لاستمرار تعليق الدوام، التي ستؤدي لترك آلاف الطلبة خارج الجامعة، وحرمانهم من التسجيل والدراسة وإلحاق الضرر بمستقبلهم، كما يؤدي إلي أضرار وخسائر أكاديمية ومالية كبيرة تلحق بالجامعة، والعاملين علي حد سواء.

وأكد مجلس الأمناء، على أن استمرار إغلاق أبواب جامعة الأزهر لليوم التاسع على التوالي من قبل بعض أفراد نقابة العاملين في الجامعة، وحرمان آلاف الطلبة من حقهم في التقدم لامتحانات الفصل الصيفي والتسجيل في العام الدراسي الجديد، ومنع العاملين من دخول الجامعة، يزيد من حالة الإرباك، ويفتح الأبواب أمام حالة من الفوضى التي يمكن أن تمتد لتطال نواحي الحياة المختلفة في قطاع غزة بكامله بصورة عامة، والضرر البالغ بجامعة الأزهر خاصة.

ودعا المجلس انطلاقاً من حرصه الشديد على حماية الجامعة والعاملين والطلبة، كل الحريصين على استقرار الأوضاع في قطاع غزة، وكل من يعنيهم حماية التعليم الجامعي للطلبة
 ومستقبلهم، إلي الوقوف بحزم في مواجهة هذه الحالة من الفوضى التي يجري تغذيتها بأشكال مختلفة، تجعل من حالة التوتر والاحتقان هي السمة العامة الغالبة في قطاع غزة.

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