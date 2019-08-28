عائلة اسليم "البسوس" تتبرأ من ابنها أحد منفذي هجوم "الشرطة" بغزة
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت عائلة اسليم (البسوس)، اليوم الأربعاء، براءتها من ابنها الذي شارك بتفجير نفسه بأحد حاجزين للشرطة الفلسطينية في غزة الليلة الماضية، مما أسفر عن استشهاد عنصرين من رجال الأمن وإصابة آخرين.
اعلنت عائلة اسليم (البسوس)، اليوم الأربعاء، براءتها من ابنها الذي شارك بتفجير نفسه بأحد حاجزين للشرطة الفلسطينية في غزة الليلة الماضية، مما أسفر عن استشهاد عنصرين من رجال الأمن وإصابة آخرين.
وقالت العائلة في بيان لها: إننا في عائلة اسليم البسوس في الداخل والخارج، إذ نبرأ إلى الله تعالي من هذا العمل الجبان الخارج عن أخلاقيات وقيم شعبنا الأصيلة، لنؤكد على التالي:
1. نتقدم بخالص التعازي من عوائل الشهداء، الذين ارتقوا في هذا العمل الجبان، ونؤكد أن مصابنا واحد ودمنا واحد.
2. نطالب السلطات القانونية والجهات المختصة بضرورة الكشف عن ملابسات وتفاصيل الحدث بالكامل، وفي أسرع وقت ممكن.
2. نطالب السلطات القانونية والجهات المختصة بضرورة الكشف عن ملابسات وتفاصيل الحدث بالكامل، وفي أسرع وقت ممكن.
3. إننا في العائلة، نؤكد أن ابننا وقع ضحية لمؤامرة جهات مشبوهة وخارجة عن الصف الوطني.
4. نطالب بايقاع أقصى العقوبات بحق جميع من يثبت علاقته بالحدث سواء من قريب أو من بعيد.
5. نُهيب بالإخوة في مواقع التواصل الاجتماعي بعدم بث الإشاعات والأكاذيب، وضرورة استقاء المعلومات من الجهات المختصة.
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