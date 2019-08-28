عائلة اسليم "البسوس" تتبرأ من ابنها أحد منفذي هجوم "الشرطة" بغزة





1. نتقدم بخالص التعازي من عوائل الشهداء، الذين ارتقوا في هذا العمل الجبان، ونؤكد أن مصابنا واحد ودمنا واحد.



2. نطالب السلطات القانونية والجهات المختصة بضرورة الكشف عن ملابسات وتفاصيل الحدث بالكامل، وفي أسرع وقت ممكن.



وقالت العائلة في بيان لها: إننا في عائلة اسليم البسوس في الداخل والخارج، إذ نبرأ إلى الله تعالي من هذا العمل الجبان الخارج عن أخلاقيات وقيم شعبنا الأصيلة، لنؤكد على التالي: