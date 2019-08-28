غرينبلات: لقد قررنا عدم إطلاق "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية













رام الله - دنيا الوطنأعلن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط "جيسون غرينبلات"، اليوم الأربعاء، أن أمريكا قررت تأجيل كشف النقاب عن خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيينوغرد "غرينبلات" عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": لقد قررنا عدم إطلاق رؤية السلام أو أجزاء منها قبل الانتخابات الإسرائيلية.وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، وفق مصدر في البيت الأبيض أنه لن يتم نشر الجزء السياسي من "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية.