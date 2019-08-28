شؤون فلسطينية

غرينبلات: لقد قررنا عدم إطلاق "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية

غرينبلات: لقد قررنا عدم إطلاق "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية
المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط "جيسون غرينبلات"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط "جيسون غرينبلات"، اليوم الأربعاء، أن أمريكا قررت تأجيل كشف النقاب عن خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

وغرد "غرينبلات" عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": لقد قررنا عدم إطلاق رؤية السلام أو أجزاء منها قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، وفق مصدر في البيت الأبيض أنه لن يتم نشر الجزء السياسي من "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية.





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