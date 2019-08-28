هنية: الأسرة الرياضية ترفض العبث بأمن قطاع غزة والمساس بحياة مواطنيه





وشدد هنية في بيان صحفية، على رفض الأسرة الرياضية العبث والتخريب بأمن قطاع غزة والمساس بحياة مواطنيه، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني بمختلف مجالاته وقواه الذي يقاوم مخططات الاحتلال الإسرائيلي ويناضل من أجل كسر الحصار، سيواجه تلك الأعمال والمخططات الإجرامية التي تسعى للنيل من صموده وإرهابه، والتي لا تخدم سوى الاحتلال.



وأضاف "نحن ننعى الشهداء ونعزي عوائلهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونؤكد تضامن الأسرة الرياضية إلى جانب ذويهم في هذا المصاب الأليم".



وأكد على وقوف الأسرة الرياضية في غزة الى جانب القوى الأمنية بغزة في طريق حماية الشعب الفلسطيني الذي لن تؤثر فيه هذه الحوادث والملمات ، فهو شعب صلب المراس ، عصي على المؤامرات ، ولا تهزه النوائب ، وقادر على التعامل مع هذه الجرائم بحكمة واقتدار، على حد قوله.





رام الله - دنيا الوطندان عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبدالسلام هنية،باسم الأسرة الرياضية بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين بمدينة غزة اللذين أديّا لاستشهاد ثلاثة عناصر من الشرطة بغزة وإصابة آخرين.