داخلية غزة تحدد هوية الإنتحاريين اللذين فجرا نفسيهما بحاجزي الشرطة الليلة

هناك تقدم كبير في التحقيقات الخاصة بالتفجير.



وأضاف البزم في تصريحات صحفية " "من يقف خلف هذا العمل الجبان تتقاطع أهدافه مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي في النيل من استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة نواصل التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف خلفهما".



وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستعلن عن كافة تفاصيل الحدث الإجرامي للجمهور، فور الانتهاء من التحقيقات. وأضاف البزم في تصريحات صحفية "نواصل التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف خلفهما".





وكان انفجاران قد هزا قطاع غزة، منتصف ليلة أمس، تسبب الأول في استشهاد عنصرين من رجال الامن وإصابة آخرين، بينما أوقع الثاني جرحى فقط.





يذكر أن مصادر أمنية في غزة أعلنت أن انتحاريين هاجما نقطتي تفتيش أمنيتين في القطاع مما أسفر عن إستشهاد ثلاثة من رجال الأمن الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، مساء اليوم الأربعاء، أن الجهات المختصة تمكنت من التعرف على هوية الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما بحاجزي الشرطة في غزة الليلة الماضية، مشيراً أن