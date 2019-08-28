الكشف عن آلية انتخاب ارزيقات أميناً عاماً لاتحاد المعلمين











رام الله - دنيا الوطنعقدت كتلة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، في اتحاد المعلمين الفلسطينيين وبكامل أعضائها، اجتماعاً بشأن انتخاب الأمين العام للاتحاد، وبحضور مفوض المنظمات الشعبية للحركة اللواء د. توفيق الطيراوي.وعقب انعقاد المؤتمر السادس لاتحاد المعلمين، فوضت اللجنة المركزية لحركة فتح الطيراوي، لاختيار المرشح الأكفأ؛ ولكنه بدوره استعرض خلال الاجتماع استمزاج رأي اللجنة بشأن الأمين العام للاتحاد، بعد أن ترشح ثلاثة من الأعضاء لشغل المنصب، وهم (سائد ارزيقات، بسام نعيم، مجدي بشارات)، مقرراً أن يكون الاختيار لأعضاء الأمانة العامة، والذين انتخبوا سائد إرزيقات ممثلاً.وبشأن بعض الإشاعات الأخيرة، وجه مفوض المنظمات الشعبية لحركة فتح، رسالة إلى المعلمين الفلسطينيين والجمهور الفلسطيني: "إن الاختيار كان من أعضاء الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، وليس كما نشرت بعض وسائل الإعلام"، مهيباً بالمعلمين ودورهم الكبير في هذه المرحلة السياسية الصعبة، ومؤكداً على أن حركة فتح ومفوضية المنظمات الشعبية ستبقى حريصة على حقوقهم.وشدد الطيراوي، على ضرورة العمل بروح الفريق في ظل الوضع السياسي القائم، والذي لا يحتمل الخلافات والمناكفات، وأي شيء يمكن أن يؤدي الى نتيجة سلبية تؤثر بمضمونها على وحدة الحكومة ومنظمة التحرير، مطالباً المجلس المركزي لاتحاد المعلمين بعقد دوراته المنتظمة كل ستة أشهر، وتقييم الوضع مع الأخذ بالعبر والأخطاء والدفاع عن حقوق المعلمين والسير نحو الأفضل.