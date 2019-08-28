رقيب أول يُناشد الرئيس إعادة راتبه المقطوع بسبب تأخره بمصر أثناء رحلة علاج للإنجاب

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

وجه رقيب أول/ فتحي خليل حسين أبوحرب مناشدة إلى الرئيس عباس، بإعادة راتبه المقطوع على خلفية سفره إلى مصر.



وجاء نص مناشدة أبو حرب كما وصلت "دنيا الوطن":



أرجو من سيادة االرئيس قبول اعتذاري وذلك لتأخر وصولي الي أرض الوطن حيث تعرضت لعدة أسباب قاهرة الأتية ذكرها :



السبب الاول :أثبتت الفحوصات الطبية انني أعاني من تأخر بالإنجاب وذلك حسب التقارير الطبية السبب الثاني : أنني تقدمت بطلب إقامة داخل جمهورية مصر العربية وذلك علي كفالة زوجتي مصرية الجنسية وذلك بتاريخ 2013/7/29 وتم رفض الطلب بتاريخ 2013/12/28.



السبب الثالث: بعد رفض طلب الإقامة الأول تقدمت بطلب ثاني علي كفالة جدتي )خيرية محمود عصر( مصرية الجنسية بتاريخ 2014/2/9 تم أيضا رفض الطلب بتاريخ 2014/3/11



السبب الرابع :لقد تعرضت لعدة مشاكل بالسكن حاولت بيع الشقة من أجل العودة الي أرض الوطن ولكن لم أستطيع التمكن من بيعها وذلك بسبب أنني متزوج فتاه مصرية ولم أستطع القيام بإجراءات الطلاق بسبب عدم حصولي علي إقامة كما حاولت القيام بإجراءات الطلاق بتوكيل أحد أقاربي لاستلام القضية بدلا مني حتي أتمكن من الرجوع الي أرض الوطن لكن المحكمة رفضت طلب التوكيل وحتي الأن المشكلة مستمرة في محكمة الأسرة المصرية.



السبب الخامس :تقدم جدي )حسن محمود عبدالله أبو حرب ) بخصوص عدم وجود شهادة ميلاد لجدتي وقدم طلب لوزير الداخلية المصري وقد كنت مرفق مع جدي في عمل الإجراءات المطلوبة بتاريخ 2014/4/6 وتم الرد بتاريخ 2014/4/15 .



مع العلم تقدمت بطلبات اجازة للأسباب المذكورة من خلال السفارة الفلسطينية في مصر وذلك من خلال مسؤول اللجنة العسكرية السيد /نائل طلال أبو زيد........مع العلم ان المسؤول لم يبلغني باي رد علي طلبات الإجازة مع العلم أنني حصلت علي إجازة خارجية قبل مغادرة أرض الوطن .



نلتمس من سيادتكم قبول اعتذاري الخارج عن إرادتي للأسباب القاهرة التي كنت أعيشها في ظل الأوضاع الصعبة.



داعين المولي عز وجل ان يسدد خطاكم في ظل القيادة الحكيمة ........والله الموفق



مقدمه لسيادتكم

رقيب أول/ فتحي خليل حسين أبوحرب

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