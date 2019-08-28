"كهرباء القدس" تُوقع اتفاقية لشراء الطاقة الكهربائية من مجموعة (زورلوا التركية للطاقة)





وبموجب هذه الاتفاقية ستشتري شركة كهرباء محافظة القدس الطاقة الكهربائية من مجموعة زورلوا التركية للطاقة من خلال محطة الطاقة الشمسية المنوي إنشاؤها في مدينة أريحا بالشراكة مع كهرباء القدس.





وجرت مراسم حفل التوقيع على مذكرة التفاهم في مقر سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بحضور ريم كرزون مساعد رئيس سلطة الطاقة مساعد للشؤون المالية والإدارية، م. أيمن اسماعيل مدير عام مركز أبحاث الطاقة، وعن الجانب التركي: ايرلب سمرجي نائب القنصل العام التركي في القدس، افيرين افسيتي مسؤول الاستثمار الخارجي في مجموعة زورلو التركية للطاقة، والسيدة أميجي دولاي المسؤولة القانونية في مجموعة زورلو التركية، والسيد سيفي ايسربشو اغلو مسؤولة التنسيق في مجموعة زورلو التركية.





وعن شركة كهرباء القدس: أعضاء مجلس إدارة كهرباء القدس: السيد أيوب رباح، والسيد عبد جبعية، والدكتور عاطف علاونة، والسيد خالد أبو عكر، ومساعد المدير العام، ومساعد المدير العام لشؤون التطوير والتخطيط الاستراتيجي في شركة كهرباء محافظة القدس م. علي حمودة، مساعد المدير العام للشؤون المالية الأستاذ فراس القواسمي، ومحامية الشركة الأستاذة ميسون أبو شلبك.



وقال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية م. ظافر ملحم إن توقيع هذه الاتفاقية يشكل خطوة اضافية نحو تحقيق اهداف الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة بزيادة الاعتمادية على مصادر الطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة مما يحد من الهيمنة الاسرائيلية على هذا القطاع.



وثمن ملحم مساهمة شركة زورلو التركية كأول استثمار لشركة تركية في قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، مشجعاً على المزيد من الاستثمارات الدولية بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني للاستثمار في مجال الطاقة البديلة مما سينعكس بشكل ايجابي على اسعار الشراء من هذه المصادر.



بدوره، عبر نائب القنصل التركي العام في القدس ايرلب سمرجي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التاريخية ما بين كهرباء القدس ومجموعة زورلو التركية، آملاً أن تشجع هذه الاتفاقية الشركات التركية التفاهم لبناء شراكة وتعاون حقيقية بين الطرفين في مجالات أخرى في المستقبل، مضيفاً أن الحكومة التركية تقدم دعماً للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، بما فيها الاقتصاد وقطاع الطاقة.



وفي مستهل كلمته الترحيبية قال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس م. هشام العمري " اسمحوا لي بالنيابة عن مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، وكافة العاملين في كهرباء محافظة القدس، أن أنتهز هذه الفرصة لأرحب بكم، وأعبر عن فخري وسعادتي بتوقيع هذه الاتفاقية التي تشكل إنجازاً هاماً ليس فقط لكهرباء القدس وإنما لفلسطين في مجال قطاع الطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة، والتي من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر الطاقة، بهدف سد العجز في الطاقة، وتقليل الاعتماد على استيراد التيار الكهربائي من المزود الإسرائيلي، بما يحقق الأمن الكهربائي للمواطن الفلسطيني، وتحسين جودة خدمات الكهرباء في فلسطين".



وأضاف العمري " إننا ثمن عالياً جهود فخامة السيد الرئيس والحكومة الفلسطينية، وسلطة الطاقة الفلسطينية، والقنصل التركي العام لدى فلسطين، والقنصلية العامة التركية في القدس، وكافة شركائنا، وكل من ساهم في إنجاح هذا الاتفاق ما بين كهرباء القدس ومجموعة زورلوا التركية للطاقة، كونه سيجسد مكانة شركة كهرباء محافظة القدس ودورها الريادي في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة في فلسطين، هذا بالإضافة إلى تعزيز الأمن الكهربائي في مناطق الامتياز، بما يكفل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، في ظل تزايد الطلب على هذه السلعة الهامة وتنوع استخداماتها مع ارتفاع معدلات النمو السكاني والعمراني".



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة زورلو السيد إبراهيم سنان "نحن فخورون وسعداء بوجودنا هنا في سلطة الطاقة الفلسطينية لتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة كهرباء القدس، والتي تأتي في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجي الذي تم التوقيع عليه مع كهرباء القدس في اسطنبول قبل أشهر عدة، واليوم نترجم هذا الاتفاق على الأرض بهذه الاتفاقية لإنتاج الطاقة الكهربائية من محطة الطاقة الشمسية التي سنؤسسها في أريحا بالشراكة مع كهرباء القدس.



وأكد سنان أن هناك فرص جيدة لانتاج كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية من هذه المحطة كون أريحا تتمتع بمقومات بيئية ومناخية ممتازة لانتاج الطاقة، أملاً أن تؤسس هذه الاتفاقية لإنشاء محطات للطاقة الشمسية في مدن أخرى، لتلبية احتياجات فلسطين من الطاقة الكهربائية، مثمناً جود سلطة الطاقة الفلسطينية على رعاييتها لهذا الحدث المهم.











رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية وحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، والموارد الطبيعية، م. ظافر ملحم، وقعت شركة كهرباء محافظة القدس، ممثلة برئيس مجلس إدارتها م. هشام العمري مع مجموعة (زورلوا التركية للطاقة) ممثلة برئيس مجلس إدارتها، السيد إبراهيم سنان، اليوم اتفاقية لشراء الطاقة الكهربائية التي سيتم إنتاجها من محطة الطاقة الشمسية في مدينة أريحا بقدرة 1.8 ميغا واط؛ للمساهمة في تنويع مصادر الطاقة المتجددة.