دولي

مقتل 11 عامل بناء على يد مسلحي تنظيم الدولة شرقي نيجيريا

مقتل 11 عامل بناء على يد مسلحي تنظيم الدولة شرقي نيجيريا
رام الله - دنيا الوطن
خلف هجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم الدولة في غرب إفريقيا، أمس الثلاثاء، مقتل 11 عامل بناء في شمال شرقي نيجيريا.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن قيادي في جماعة محلية موالية للحكومة وشاهد عيان، أن المسلحين تابعين لتنظيم الدولة في غرب إفريقيا فتحوا النار على العمال أثناء قيامهم بتمديد أسلاك الألياف البصرية في قرية واجيركو الواقعة على بعد 150 كيلومترا من مايدوغوري مركز ولاية بورنو.

وقال القيادي في الجماعة المحلية، مصطفى كريمبي: "إن المسلحين أتوا صباحا وفتحوا النار على العمال، ما أدى إلى مقتل 11 منهم وجرح عدد آخر، مشيرا إلى أن الضحايا من أبناء المنطقة الذين استعانت شركة الاتصالات بخدماتهم".

وذكر شاهد عيان أن المسلحين أتوا قبل ذلك ثلاث مرات وأمروا العمال بالتوقف، معتبرين أن ما يقومون به يشكل خطرا على التنظيم.

وتنشط "جماعة بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا حيث أسفرت هجمات عناصرها المستمرّة منذ نحو عقد عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين من السكان.

وانقسمت هذه الجماعة إلى مجموعتين، الأولى ظلت موالية لـ"بوكو حرام"، فيما أعلنت الثانية ولاءها لتنظيم الدولة في غرب إفريقيا.

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