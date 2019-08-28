طالع الاسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن آلية السفر عبر معبر رفح البري، غداً الخميس، سيكون للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة حتى الرقم (80) من كشف (8/21).
وشدد الوزارة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالب الوزارة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن آلية السفر عبر معبر رفح البري، غداً الخميس، سيكون للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة حتى الرقم (80) من كشف (8/21).
وشدد الوزارة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالب الوزارة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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