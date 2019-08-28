طالع الاسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن آلية السفر عبر معبر رفح البري، غداً الخميس، سيكون للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة حتى الرقم (80) من كشف (8/21).وشدد الوزارة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالب الوزارة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.