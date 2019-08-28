أحكام بالإعدام لعناصر من تنظيم الدولة بقضية "جسر بابل" بالعراق
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة عراقية، الأربعاء، حكما باعدام 11 مسلحا من تنظيم الدولة عن جريمة تفجير جسر حيوي شمالي محافظة بابل راح ضحيته عددا من أفراد القوات الأمنية.
وأوضحت المحكمة أن الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل وسط العراق نظرت قضية 11 متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم الدولة والعمل في ما يسمى ولاية الجنوب".
وقالت: "إن المسلحين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه (غزوة الفاضلية) على جسر استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام 2014، وانتهت بتفجيره بالكامل، مما أدى إلى مقتل 3 وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه".
وأضافت: "إن الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالى 18 مليار دينار عراقي"، متابعة بقولها: "إن المسلحين اعترفوا بقيامهم بجرائم أخرى في أماكن وأوقات مختلفة".
وأكدت المحكمة أنها اجرت المحاكمة العلنية بحضور الادعاء العام ووكلاء المدانين، وأصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 11 مدانا استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الاٍرهاب".
أصدرت محكمة عراقية، الأربعاء، حكما باعدام 11 مسلحا من تنظيم الدولة عن جريمة تفجير جسر حيوي شمالي محافظة بابل راح ضحيته عددا من أفراد القوات الأمنية.
وأوضحت المحكمة أن الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل وسط العراق نظرت قضية 11 متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم الدولة والعمل في ما يسمى ولاية الجنوب".
وقالت: "إن المسلحين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه (غزوة الفاضلية) على جسر استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام 2014، وانتهت بتفجيره بالكامل، مما أدى إلى مقتل 3 وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه".
وأضافت: "إن الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالى 18 مليار دينار عراقي"، متابعة بقولها: "إن المسلحين اعترفوا بقيامهم بجرائم أخرى في أماكن وأوقات مختلفة".
وأكدت المحكمة أنها اجرت المحاكمة العلنية بحضور الادعاء العام ووكلاء المدانين، وأصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 11 مدانا استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الاٍرهاب".
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