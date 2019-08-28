أحكام بالإعدام لعناصر من تنظيم الدولة بقضية "جسر بابل" بالعراق

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة عراقية، الأربعاء، حكما باعدام 11 مسلحا من تنظيم الدولة عن جريمة ‏تفجير جسر حيوي شمالي محافظة بابل راح ضحيته عددا من أفراد القوات الأمنية.‎



وأوضحت المحكمة أن الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل وسط العراق ‏نظرت قضية 11 متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم الدولة والعمل في ما يسمى ‏ولاية الجنوب"‎.‎



وقالت: "إن المسلحين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه (غزوة الفاضلية) على جسر ‏استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام 2014، وانتهت بتفجيره بالكامل، مما ‏أدى إلى مقتل 3 وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه"‎.‎



وأضافت: "إن الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالى 18 مليار دينار عراقي"، متابعة بقولها: "إن المسلحين اعترفوا ‏بقيامهم بجرائم أخرى في أماكن وأوقات مختلفة‎".



وأكدت المحكمة أنها اجرت المحاكمة العلنية بحضور الادعاء العام ووكلاء المدانين، وأصدرت ‏حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 11 مدانا استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة ‏الاٍرهاب".‏