حماس: بعض المأجورين نفذوا جريمة تفجيري غزة والتفجيرات مُكملة لدور الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة حماس، ظهر الأربعاء، بياناً صحفياً، علقت فيها على تفجيري غزة اللذين وقعا أمس الثلاثاء، وذلك في أول تعليق رسمي بعد تصريحات لقياداتها.





وقالت الحركة: إن "الشعب الفلسطينية صُدم بالجريمة النكراء التي قام بها بعض المأجورين بحق عناصر شرطة المرور والنجدة؛ ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من أفراد الشرطة وهم يقومون بواجبهم الوطني في حفظ أمن الوطن وتحقيق سلامة المواطنين".





وأضاف البيان: "تأتي هذه الجريمة النكراء في محاولة لحرف الأنظار عما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ومؤامرات تستهدف المسجد الأقصى المبارك، وينخرط شعبنا في كل أماكن تواجده وخاصة في قطاع غزة في العمل لإفشالها وإحباطها، وكأن هذه التفجيرات تكمل دور الاحتلال".





واستدرك البيان: "لكن وبكل أسف بأيدٍ خانت الانتماء لوطنها ولدينها وارتضت أن تكون أداة قذرة بيد أعداء شعبنا، وإننا إذ ننعى شهداء الواجب شهداء الشرطة الأبرار الذين ارتقوا إلى العلا وهم يقومون بدورهم الوطني لنؤكد أن يد الغدر والخيانة التي قامت بهذه الجريمة سوف تقطع من جذورها، ولن نسمح تحت أي ظرف من الظروف لفئة مارقة أن تهدد الأمن والسِّلم الأهلي في قطاع غزة".





وتابع البيان: "إن ما فشل العدو في أن يحققه عبر إرهابه وقصفه وحروبه من تدمير الروح المعنوية وضرب الجبهة الداخلية وتغيير سلم الأولويات الوطنية لن تستطيع فئة مارقة جبانة أن تقوم به، وإن شعبنا الفلسطيني أوعى من أن تؤثر فيه هذه الحوادث والملمات، فهو شعب صلب المراس، عصي على المؤامرات، ولا تهزه النوائب، وقادر على التعامل مع هذه الجرائم بحكمة واقتدار".





وأكمل البيان: "إن القوى الوطنية والإسلامية مدعوة اليوم إلى تحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه الجريمة ومن يقف خلفها، وحماس تعتبر أن تغليب الحزبية ولغة الانقسام وإعطاء المبررات للقتل هو مشاركة في الجريمة وتوفير الغطاء السياسي لها؛ بما سيكون له انعكاسات خطيرة".

