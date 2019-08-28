مباشر | تغطية خاصة: تفجيرات غزة.. الرسائل والأهداف.. وكيف ستتعامل الداخلية مع الظروف الطارئة؟

شؤون فلسطينية

حماس: بعض المأجورين نفذوا جريمة تفجيري غزة والتفجيرات مُكملة لدور الاحتلال

حماس: بعض المأجورين نفذوا جريمة تفجيري غزة والتفجيرات مُكملة لدور الاحتلال
صورة من مكان الحادث
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة حماس، ظهر الأربعاء، بياناً صحفياً، علقت فيها على تفجيري غزة اللذين وقعا أمس الثلاثاء، وذلك في أول تعليق رسمي بعد تصريحات لقياداتها.

وقالت الحركة: إن "الشعب الفلسطينية صُدم بالجريمة النكراء التي قام بها بعض المأجورين بحق عناصر شرطة المرور والنجدة؛ ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من أفراد الشرطة وهم يقومون بواجبهم الوطني في حفظ أمن الوطن وتحقيق سلامة المواطنين".

وأضاف البيان: "تأتي هذه الجريمة النكراء في محاولة لحرف الأنظار عما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ومؤامرات تستهدف المسجد الأقصى المبارك، وينخرط شعبنا في كل أماكن تواجده وخاصة في قطاع غزة في العمل لإفشالها وإحباطها، وكأن هذه التفجيرات تكمل دور الاحتلال".

واستدرك البيان: "لكن وبكل أسف بأيدٍ خانت الانتماء لوطنها ولدينها وارتضت أن تكون أداة قذرة بيد أعداء شعبنا، وإننا إذ ننعى شهداء الواجب شهداء الشرطة الأبرار الذين ارتقوا إلى العلا وهم يقومون بدورهم الوطني لنؤكد أن يد الغدر والخيانة التي قامت بهذه الجريمة سوف تقطع من جذورها، ولن نسمح تحت أي ظرف من الظروف لفئة مارقة أن تهدد الأمن والسِّلم الأهلي في قطاع غزة".

وتابع البيان: "إن ما فشل العدو في أن يحققه عبر إرهابه وقصفه وحروبه من تدمير الروح المعنوية وضرب الجبهة الداخلية وتغيير سلم الأولويات الوطنية لن تستطيع فئة مارقة جبانة أن تقوم به، وإن شعبنا الفلسطيني أوعى من أن تؤثر فيه هذه الحوادث والملمات، فهو شعب صلب المراس، عصي على المؤامرات، ولا تهزه النوائب، وقادر على التعامل مع هذه الجرائم بحكمة واقتدار".

وأكمل البيان: "إن القوى الوطنية والإسلامية مدعوة اليوم إلى تحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه الجريمة ومن يقف خلفها، وحماس تعتبر أن تغليب الحزبية ولغة الانقسام وإعطاء المبررات للقتل هو مشاركة في الجريمة وتوفير الغطاء السياسي لها؛ بما سيكون له انعكاسات خطيرة".

أخبار ذات صلة

طالع الاسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الاسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

بالفيديو: تشييع جثمان شهداء تفجيري غزة

بالفيديو: تشييع جثمان شهداء تفجيري غزة

تيسير خالد: ما جرى في القطاع يستدعي الادانة واستخلاص الدروس والعبر

تيسير خالد: ما جرى في القطاع يستدعي الادانة واستخلاص الدروس والعبر

شاهد: &#34;ابني الثالث شهيد&#34;.. كلمات مؤثرة لوالد أحد شهداء تفجيري غزة

شاهد: "ابني الثالث شهيد".. كلمات مؤثرة لوالد أحد شهداء تفجيري غزة

التربية: نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة ستعلن غداً

التربية: نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة ستعلن غداً

تسعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

تسعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

ترميم رباط عظمة الصابونة لملاعب رياضى فى مجمع ناصر

ترميم رباط عظمة الصابونة لملاعب رياضى فى مجمع ناصر

البزم لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: تقدم كبير بتحقيقات تفجيري غزة وسنلاحق كل المتورطين

البزم لـ "دنيا الوطن": تقدم كبير بتحقيقات تفجيري غزة وسنلاحق كل المتورطين

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: ما جرى في القطاع يستدعي الادانة واستخلاص الدروس والعبر

تيسير خالد: ما جرى في القطاع يستدعي الادانة واستخلاص الدروس والعبر

التربية: نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة ستعلن غداً

التربية: نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة ستعلن غداً

تسعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

تسعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

ترميم رباط عظمة الصابونة لملاعب رياضى فى مجمع ناصر

ترميم رباط عظمة الصابونة لملاعب رياضى فى مجمع ناصر

المصري: ستبقى غزة حصناً آمناً ومنيعاً وندعو إلى قطع الأيادي الآثمة

المصري: ستبقى غزة حصناً آمناً ومنيعاً وندعو إلى قطع الأيادي الآثمة

قوات الاحتلال تجرف طريقاً زراعياً في قرية الطيرة غرب رام الله

قوات الاحتلال تجرف طريقاً زراعياً في قرية الطيرة غرب رام الله

اتحاد الكرة يصادق على قرارات لجنة الانضباط

اتحاد الكرة يصادق على قرارات لجنة الانضباط

الأشقر: الاهمال الطبي سلاح الاحتلال الأقوى لمحاربة الأسرى

الأشقر: الاهمال الطبي سلاح الاحتلال الأقوى لمحاربة الأسرى

منوعات

بعد استقالته.. مدير أعمال هيفا وهبي يحدث ضجة بصورة تخصّها

بعد استقالته.. مدير أعمال هيفا وهبي يحدث ضجة بصورة تخصّها

شاهد أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي

شاهد أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي

زواج سري وعمل فاضح في الطريق العام.. محامية أحمد الفيشاوي تفضح طليقته

زواج سري وعمل فاضح في الطريق العام.. محامية أحمد الفيشاوي تفضح طليقته

وفاء الكيلاني في لقطة رومانسية جديدة مع تيم حسن

وفاء الكيلاني في لقطة رومانسية جديدة مع تيم حسن

هل تستعد منة شلبي للاحتفال بخطوبتها قريبا؟

هل تستعد منة شلبي للاحتفال بخطوبتها قريبا؟

أحمد السعدني يفي بوعده لطليقته الراحلة

أحمد السعدني يفي بوعده لطليقته الراحلة

اختطاف ممثلة مشهورة وتصويرها عارية لانتقادها رئيس بلادها

اختطاف ممثلة مشهورة وتصويرها عارية لانتقادها رئيس بلادها

جينيفر لوبيز تكشف المستور عن شهرتها: &#34;تعرضت للتنمر بسبب شكل جسمي&#34;

جينيفر لوبيز تكشف المستور عن شهرتها: "تعرضت للتنمر بسبب شكل جسمي"

بلاغ للنائب العام وإحالة للتحقيق.. عمرو أديب في ورطة

بلاغ للنائب العام وإحالة للتحقيق.. عمرو أديب في ورطة

فتاة تستفز لجين عمران بهذا السؤال عن ابنتها

فتاة تستفز لجين عمران بهذا السؤال عن ابنتها

عربي

أحكام بالإعدام لعناصر من تنظيم الدولة بقضية &#34;جسر بابل&#34; بالعراق

أحكام بالإعدام لعناصر من تنظيم الدولة بقضية "جسر بابل" بالعراق

مصر: أول تعليق رسمي لـ &#34;جامعة الأزهر&#34; على صورة &#34;الموقع الإباحي&#34; بأحد مؤتمراتها

مصر: أول تعليق رسمي لـ "جامعة الأزهر" على صورة "الموقع الإباحي" بأحد مؤتمراتها

شاهد: حادث انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان

شاهد: حادث انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان

قائد الأركان: سنتصدى لكل من يحاول المساس بسمعة الجزائر

قائد الأركان: سنتصدى لكل من يحاول المساس بسمعة الجزائر