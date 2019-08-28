بالفيديو: تشييع جثمان شهداء تفجيري غزة





وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن استشهاد ثلاثة عناصر من الشرطة، إثر التفجيرين، وقالت إنها كشفت الخيوط الأولى للحادثتين.

















وطالب المشيعون بالانتقام من المنفذين، وضرورة الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن غزة.