بالفيديو: تشييع جثمان شهداء تفجيري غزة
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة من شعبنا الفلسطيني اليوم الأربعاء، جثامين ثلاثة شبان، استشهدوا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إثر تفجيرات استهدفت حاجزي للشرطة في مدينة غزة.
وشارك الآلاف في مراسم جنازتين الأولى في مدينة غزة، للشهيدين النديم والغرابلي، فيما شيعت أعداد كبيرة من المواطنين، الشهيد وائل خليفة في مخيم البريج.
شيعت جماهير غفيرة من شعبنا الفلسطيني اليوم الأربعاء، جثامين ثلاثة شبان، استشهدوا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إثر تفجيرات استهدفت حاجزي للشرطة في مدينة غزة.
وشارك الآلاف في مراسم جنازتين الأولى في مدينة غزة، للشهيدين النديم والغرابلي، فيما شيعت أعداد كبيرة من المواطنين، الشهيد وائل خليفة في مخيم البريج.
وطالب المشيعون بالانتقام من المنفذين، وضرورة الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن غزة.
وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن استشهاد ثلاثة عناصر من الشرطة، إثر التفجيرين، وقالت إنها كشفت الخيوط الأولى للحادثتين.
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