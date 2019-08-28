التربية: نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة ستعلن غداً

طلبة ثانوية عامة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة، ستعلن غداً الخميس صباحاً.



وأشارت الوزارة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على النتائج من خلال الرابط الآتي: www.psge.ps إضافةً للصفحات الإلكترونية لمديريات التربية والتعليم.



وأوضحت أنه بإمكان الطلبة تسلم كشوف العلامات من خلال الأماكن التي تحددها مديريات التربية لهذا الغرض.