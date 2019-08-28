التربية: نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة ستعلن غداً
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة، ستعلن غداً الخميس صباحاً.
وأشارت الوزارة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على النتائج من خلال الرابط الآتي: www.psge.ps إضافةً للصفحات الإلكترونية لمديريات التربية والتعليم.
وأوضحت أنه بإمكان الطلبة تسلم كشوف العلامات من خلال الأماكن التي تحددها مديريات التربية لهذا الغرض.
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة، ستعلن غداً الخميس صباحاً.
وأشارت الوزارة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على النتائج من خلال الرابط الآتي: www.psge.ps إضافةً للصفحات الإلكترونية لمديريات التربية والتعليم.
وأوضحت أنه بإمكان الطلبة تسلم كشوف العلامات من خلال الأماكن التي تحددها مديريات التربية لهذا الغرض.
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