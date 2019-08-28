تسعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام





رام الله - دنيا الوطنيواصل تسعة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لسياساته التعسفية المتمثلة بالاعتقال الإداري والعزل الانفرادي.ويعتبر الأسير حذيفة بدر حلبية (28 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة أقدم الأسرى المضربين، حيث يواصل إضرابه المفتوح منذ 57 يوماً وسط تعنت الاحتلال ورفض تحديد سقف لاعتقاله الإداري، علما أنه مريض بالسرطان ويعاني من آلام عدة.أما الأسير المريض أحمد غنام (42 عاما) من دورا جنوب الخليل فيواصل إضرابه عن الطعام منذ 44 يوماً علما أنه عانى من مرض سرطان الدم وآلام أخرى أدت إلى تدهور وضعه الصحي، وهو معتقل منذ بداية شهر يوليو الماضي.وفي السياق ذاته يواصل الأسير سلطان خلوف (38 عاما) من بلدة برقين غرب جنين إضرابه عن الطعام منذ 40 يوماً، فيما يواصل الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس شرق القدس إضرابه المفتوح منذ 34 يوما.وفي السياق ذاته يستمر الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان (46 عاما) من عرابة جنوب جنين في إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 27 يوماً رفضا لتحويله للاعتقال الإداري، علما أنه خاض معركة الأمعاء الخاوية سابقا واعتقل عدة مرات.ويواصل الأسير ناصر الجدع (30 عاما) من بلدة برقين غرب جنين إضرابه المفتوح منذ 20 يوما والأسير ثائر حمدان (21 عاما) منذ 15 يوما والأسير فادي الحروب منذ 14 يوما وجميعهم ينتفضون على قرارات اعتقالهم الإدارية.وعلى صعيد آخر علق الأسير وجدي العواودة (20 عاما) من دورا جنوب الخليل إضرابه عن الطعام الذي استمر 27 يوما بعد رضوخ إدارة السجون لمطلبه بالعلاج اللازم.