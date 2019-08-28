ترميم رباط عظمة الصابونة لملاعب رياضى فى مجمع ناصر





رام الله - دنيا الوطنتمكن الطاقم الطبى بقسم العظام فى مجمع ناصر ،من اجراء عملية ترميم لمريض وهو لاعب رياضى كان قد أصيب فى عظمة الصابونة للقدم اليسرى.وأوضح الدكتور غسان أبو زهرى استشارى ورئيس قسم العظام بمجمع ناصر، أن المريض كان يتردد على قسم العظام والعيادة الخارجية ، لكن العلاج والجبائر المؤقتة لم تنهى معاناته.ويضيف أبو زهرى:" تم اجراء صور أشعة ومقطعية تبين على أثرها ضرورة إخضاع المريض لترميم الرباط الداخلي لعظمة الصابونة ،وتم وضع جبيرة فوق المفصل لمدة ستة أسابيع ، حيث صنف العملية ضمن العمليات ذات مهارة وتحتاج لدقةعالية".ويقول الدكتور أبو زهري أنه تم اجراء عمليات مشابهة من قبل وبحمد الله تكللت بالنجاح .من جانبه، شكر المريض الطاقم الطبي الذي أجري له العملية وتمني لهم التوفيق والنجاح في المسيرة الطبية والعلمية وخص بالذكر رئيس قسم العظام الدكتور غسان أبو زهري واستشاري جراحة العظام الدكتور محمود أبو شحادة وبمشاركة كل من الدكتوررائد ابو شمالة والدكتورمحمد شموط وأيضا طاقم التخدير وطاقم التمريض .