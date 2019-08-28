البزم لـ "دنيا الوطن": تقدم كبير بتحقيقات تفجيري غزة وسنلاحق كل المتورطين

خاص دنيا الوطن - محمد عوض



قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم: إن هناك تقدماً كبيراً في التحقيقات المتعلقة بتفجيري غرب غزة أمس الثلاثاء.





وأضاف البزم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "سنلاحق كل المتورطين، والوزارة تؤكد على استقرار الحالة الأمنية داخل القطاع، والانفجارات التي وقعت هي تفجيرات مهزولة، ولن تؤثر على الحالة الأمنية، والتحقيقات لدينا ما زالت مستمرة".







وشدد البزم، على أن تقدماً كبيراً أحرزته الأجهزة الأمنية بغزة في التحقيقات المفتوحة لكشف ملابسات هذه لجريمة، ومن قام بهذا العمل، متابعاً: "من قام بهذا التفجير يتقاطع في أهدافه مع الاحتلال الاسرائيلي، ويعمل على خلط الأوراق في الساحة الفلسطينية وضرب حالة الاستقرار".





وتابع: "الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تتخذ كل الاجراءات الأمنية اللازمة لكل من يحاول العبث في الاستقرار الأمني داخل القطاع، وستضرب بيد من حديد لكل من يتورط في هذه التفجيرات".

