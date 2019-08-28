المصري: ستبقى غزة حصناً آمناً ومنيعاً وندعو إلى قطع الأيادي الآثمة

مباشر | تغطية خاصة: تفجيرات غزة.. الرسائل والأهداف.. وكيف ستتعامل الداخلية مع الظروف الطارئة؟

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النائب مشير المصري
رام الله - دنيا الوطن
أصدر النائب مشير المصري المتحدث الرسمي باسم كتلة التغيير والإصلاح بيان صحفي حول "تفجيرات" عناصر الشرطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه وكان كالتالي: 

ننعى شهداء الواجب الوطني أبناء الشرطة الفلسطينية الذين ارتقوا شهداء وهم يحرسون الوطن والمواطن على يد فئة ضالة أرادت أن تعيد حالة الفوضى وتربك ساحة غزة وتعيث فساداً عبر سفك الدماء تحقيقاً لأهداف صهيونية لطالما سعى العدو مع أعوانه للمساس بأمن غزة وهيبتها.

إننا وإذ ندين عمليات التفجير الإجرامية الليلة في مدينة غزة لنؤكد على ما يلي:

أولاً: ستبقى غزة شوكة في حلوق الاحتلال وأعوانه وعصية على الانكسار شامخة في وجه المؤامرات التي تتكسر على صخرتها الصلبة.

ثانياً: نحيي العيون الساهرة من أبطال الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تحمي الوطن والمواطن وتشكل مظلة آمنة للشعب والمقاومة وهي تبذل جهدها ودمائها في الحفاظ على أمن واستقرار شعبنا المجاهد.

ثالثاً: ندعو وزارة الداخلية والأمن الوطني للضرب بيد من حديد على العابثين بأمن غزة وتحقيق العدالة فيهم والعمل على تحصين الجبهة الداخلية بكل قوة.

وأخيراً: إن أمن غزة هو خط أحمر، وإن المساس به عبر اثارة الفوضى يعد فساداً في الأرض ويشكل خدمة مجانية للعدو الصهيوني الذي لطالما سعى وبكل قوة إلى تحقيق أحلامه الشيطانية مع أعوانه فكانت المقاومة لهم سيفاً بتاراً.

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