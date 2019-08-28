اتحاد الكرة يصادق على قرارات لجنة الانضباط
رام الله - دنيا الوطن
صادق اتحاد الكرة على قرارات لجنة الانضباط الخاصة بمباراة بين خدمات رفح واتحاد الشجاعية والتي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب الدرة حيث جاءت القرارات على النحو التالي
- نقل مباراتين لنادي اتحاد الشجاعية من على ملعبه لتقام على ملعب آخر.
- نقل مباراة واحدة لنادي خدمات رفح من على ملعبه لتقام على ملعب آخر.
صادق اتحاد الكرة على قرارات لجنة الانضباط الخاصة بمباراة بين خدمات رفح واتحاد الشجاعية والتي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب الدرة حيث جاءت القرارات على النحو التالي
- نقل مباراتين لنادي اتحاد الشجاعية من على ملعبه لتقام على ملعب آخر.
- نقل مباراة واحدة لنادي خدمات رفح من على ملعبه لتقام على ملعب آخر.
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