اتحاد الكرة يصادق على قرارات لجنة الانضباط

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رام الله - دنيا الوطن

صادق اتحاد الكرة على قرارات لجنة الانضباط الخاصة بمباراة بين خدمات رفح واتحاد الشجاعية والتي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب الدرة حيث جاءت القرارات على النحو التالي



- نقل مباراتين لنادي اتحاد الشجاعية من على ملعبه لتقام على ملعب آخر.



- نقل مباراة واحدة لنادي خدمات رفح من على ملعبه لتقام على ملعب آخر.