غزة: تحديد موعد ومكان المباريات المنقولة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد ومكان المباريات المنقولة، بعد قرار اتحاد الكرة بنقل مباريات لناديي خدمات رفح، واتحاد الشجاعية.
وأوضحت اللجنة، أن مباراة خدمات رفح، وخدمات الشاطئ، ضمن الأسبوع الأول ستُقام يوم الأحد المقبل الموافق 1 أيلول/ سبتمبر 2019 الساعة السادسة مساءً على ملعب الدرة بدلاً من ملعب رفح.
وأضافت لجنة المسابقات، أن مباراة الشجاعية وشباب جباليا ضمن الأسبوع الثاني، ستقام يوم الأحد الموافق 8 أيلول/ سبتمبر 2019 الساعة السادسة مساءً على ملعب الدرة، بدلاً من ملعب اليرموك، فيما تقام مباراة الشجاعية والصداقة ضمن الأسبوع الثالث يوم الأحد الموافق 15 أيلول/ سبتمبر2019 الساعة السادسة مساءً على ملعب الدرة بدلاً من ملعب فلسطين.
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد ومكان المباريات المنقولة، بعد قرار اتحاد الكرة بنقل مباريات لناديي خدمات رفح، واتحاد الشجاعية.
وأوضحت اللجنة، أن مباراة خدمات رفح، وخدمات الشاطئ، ضمن الأسبوع الأول ستُقام يوم الأحد المقبل الموافق 1 أيلول/ سبتمبر 2019 الساعة السادسة مساءً على ملعب الدرة بدلاً من ملعب رفح.
وأضافت لجنة المسابقات، أن مباراة الشجاعية وشباب جباليا ضمن الأسبوع الثاني، ستقام يوم الأحد الموافق 8 أيلول/ سبتمبر 2019 الساعة السادسة مساءً على ملعب الدرة، بدلاً من ملعب اليرموك، فيما تقام مباراة الشجاعية والصداقة ضمن الأسبوع الثالث يوم الأحد الموافق 15 أيلول/ سبتمبر2019 الساعة السادسة مساءً على ملعب الدرة بدلاً من ملعب فلسطين.
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