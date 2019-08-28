الحية: ندعو الأجهزة الأمنية لـ"الضرب بيد من حديد" على من يعبث بالجبهة الداخلية

عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إن كل محاولات زعزعة أمننا واستقرارنا ستبوء بالفشل.



جاء ذلك في كلمة له في المسجد العمري الكبير، خلال تشييع جثامين شابين استشهدا، بتفجير استهدف حاجزين للشرطة بمدينة غزة.



وأضاف: نتظر نتائج التحقيقات لتكشف لنا عن المجرمين ومن يقف خلفهم، داعياً الأجهزة الأمنية للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالعبث في جبهتنا الداخلية.



وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، فجر اليوم الأربعاء، أن ثلاثة من عناصر الشرطة، استشهدوا في التفجيرين.