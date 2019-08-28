مقتل 23 شخصاً في حريق شب بحانة جنوب المكسيك

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قُتل ما لا يقل عن 23 شخصاً، في حريق شب بحانة في مدينة كوتثاكولكوس الساحلية بجنوب المكسيك.



وأفاد تقرير لقناة (إن.بي.سي نيوز)، بأن الحريق الذي نشب ليل الثلاثاء أودى بحياة ثماني نساء و15 رجلاً على الأقل، بينما يعالج 13 آخرون في مستشفيات من إصابات خطيرة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقالت القناة: إن مكتب المدعي العام ذكر أنه يحقق في سبب الحريق لتحديد ما إذا كان متعمداً.