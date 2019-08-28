"الديمقراطية"تدين التفجيرين بغزة وتؤكد رفضها العبث بأمن غزة والمساس بحياة مواطنيها





وأكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب ذويهم في هذا المصاب الأليم.



كما أكدت الجبهة رفضها العبث والتخريب بأمن قطاع غزة والمساس بحياة مواطنيه، مشددة أن شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية الذي يقاوم مخططات الاحتلال الإسرائيلي ويناضل من أجل كسر الحصار، سيواجه تلك الأعمال والمخططات الإجرامية التي تسعى للنيل من صموده وإرهابه، والتي لا تخدم سوى الاحتلال.



ودعت الجبهة الأجهزة الأمنية للإسراع في الكشف عن الجريمة النكراء بكافة تفاصيلها للرأي العام الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين والعابثين بأمن القطاع ومواطنيه.







رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبأشد العبارات التفجيرين بمدينة غزة اللذين أديّا لاستشهاد ثلاثة عناصر من الشرطة بغزة وإصابة آخرين.وقالت الجبهة، "ونحن ننعى الشهداء نعزي عوائلهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".