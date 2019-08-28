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شؤون فلسطينية

البطنيجي: المشانق عُلقت في غزة ولن نلتفت للصعاليك الذي باعوا أنفسهم للاحتلال

البطنيجي: المشانق عُلقت في غزة ولن نلتفت للصعاليك الذي باعوا أنفسهم للاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن المشانق تم تعليها في قطاع غزة، وذلك بعد انقطاعها لعدة سنوات، مؤكدا أنه الاجهزة الأمنية بدأت بالانتشار بحثا عن الفاعلين.

وقال البطنيجي في كلمه له خلال تشييع جثامين شهداء الشرطة الفلسطينية، الذي استشهدوا الليلة الماضية، خلال تفجيرين وقعا غرب مدينة غزة: "لن نعد الجميع بإلباسهم دروعا واقية، ولكن جهاز الشرطة سيبقى درعاً حامياً لشعبنا ومحافظا على الأمن والأمان".

وأشار البطنيجي، إلى أن الاجهزة الامنية الفاعلية، كفيلة أن تصل إلى الخونة وتقديمهم الى العدالة، قائلا: "لن نلتفت إلى هؤلاء الصعاليك الذين ارتضوا بأن يبيعوا أنفسهم رخيصة للاحتلال الاسرائيلي".

وأوضح الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن الاحتلال الاسرائيلي يحاول بأسماء وهمية ومصطلحات غريبة، أن يجذب بعض المأجورين والموتورين، والذين سولت لهم أنفسهم أن يعادوا أبناء جلدتهم.

في السياق، دعا البطنيجي، النيابة العامة الفلسطينية، إلى محاسبة كل من يأتي بكلام عن الشهداء أو المجاهدين او الشرفاء او الاجهزة الامنية، او كل من يتطاول عليهم، مطالبا الجميع بالتبليغ عن أي شخص يتطاول على الاجهزة الامنية.

ووجه، رسالة الى العابثين، بقوله: "كفاكم التساهل في التواصل مع الاحتلال، وعليكم أن تتوبوا إلى الله والعودة الى حضن الشعب الفلسطيني، لأننا قادرون على ملاحقة الكبير قبل الصغير وتقديمه إلى العدالة".

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