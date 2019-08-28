فصائل المقاومة بغزة: جريمة التفجيرات تمثل سابقة خطيرة من نوعها

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت فصائل المقاومة في قطاع غزة: أن جريمة التفجيرات، النكراء، تمثل سابقة خطيرة من نوعها.



وقالت الفصائل في مؤتمر صحفي عقدته بغزة: إن هدة الجريمة لن تنال من إرادة شعبنا، بل ستعزز نضاله لحماية جبهته الداخلية.



وحمّلت فصائل المقاومة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هدة الجريمة، موجهة التحية لوزارة الداخلية التي تحمي ظهر المقاومة في القطاع.



ودعت فصائل المقاومة الأجهزة الأمنية، بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالمس بأمن غزة، مشددة على أن غزة ستبقى صخرة الصمود التى ستتكسر عليها كل المؤامرات وهذه الجريمة لن تنال من ارادة شعبنا الفلسطيني.