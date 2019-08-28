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مصر: أول تعليق رسمي لـ "جامعة الأزهر" على صورة "الموقع الإباحي" بأحد مؤتمراتها

مصر: أول تعليق رسمي لـ "جامعة الأزهر" على صورة "الموقع الإباحي" بأحد مؤتمراتها
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفت جامعة الأزهر صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان "موقع إباحي" على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد الأحد قبل الماضي.

وقال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر، تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه "celebritycruises"، وليس كما يدعي البعض أنه موقع إباحي.

وتابع مدير مكتب التنسيق بجامعة الأزهر، حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة الذي نقلته روسيا اليوم: "حينما يتم فتح صفحة البحث المخصصة لغوغل، تظهر بعض المواقع التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة، ومن ثم عند فتح صفحة جديدة، ظهرت الصفحة الخاصة بموقع celebritycruises".

وناشد بيان المركز الإعلامي بضرورة تحري الحقيقة والدقة في تداول أي أخبار أو بيانات عن الأزهر الشريف وجامعته، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تسعى إلى تشويه صورة المؤسسة.

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