حماس: كل محاولات إثارة الفوضى بغزة يقف خلفها جهاز المخابرات بالسلطة

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم: إن حركته لا تريد أن تستبق نتائج التحقيقات في أحداث التفجيرات بقطاع غزة والتي وقعت أمس الثلاثاء وأسفرت عن استشهاد ثلاثة عناصر من الشرطة الفلسطينية.





وأضاف برهوم، وفق وكالة (الرأي): "كل محاولات إثارة الفوضى في غزة كان يقف ورائها جهاز المخابرات بالسلطة التابع لماجد فرج لصالح الشاباك الإسرائيلي، كما حدث في اغتيال القائد مازن فقهاء ومحاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم وتفجير موكب الحمد الله وغيرها".







يذكر أن تفجيرين وقعا غرب غزة أسفرا عن استشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة وإصابة آخرين، فيما أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أنها ألقت القبض على بعض الأشخاص في إطار التحقيق بالتفجيرات.

