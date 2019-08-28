"اوديتي"تشيد بتعزيز التعاون والشراكة بين وكالة الغوث والمجتمع المحلي في مخيم الدهيشة

رام الله - دنيا الوطن- حسن عبد الجوادأعربت ميغ اوديتي نائب مديرة عمليات وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية، في استمرار تعزيز التعاون والشراكة بين وكالة الغوث ومجتمعات اللاجئين الفلسطينيين، في المخيمات الفلسطينية، لافتة إلى تطور هذه العلاقة وتقدمها خلال عام 2019.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته مع ممثلي وفعاليات المؤسسات الوطنية في مخيم الدهيشة، على هامش افتتاحها للعام الدراسي، في مجمع مدارس وكالة الغوث في مخيم الدهيشة، بحضور امجد ابو لبن مدير وكالة الغوث في محافظات جنوب الضفة، وجعفر الطيطي مدير التعليم في وكالة الغوث في محافظات جنوب الضفة، ومصطفى يونس مدير مخيم الدهيشة، ومحمد طه أبو عليا رئيس اللجنة الشعبية في المخيم، وجمال هماش رئيس لجنة أولياء أمور الطلبة، وصالح أبو لبن رئيس مجلس مؤسسة إبداع، والعديد من سكرتاريا المجلس العام للسلم المجتمعي، معلمي مدارس الوكالة، وفعاليات المجتمع المحلي في المخيم.وشكرت اوديتي فعاليات المجتمع المحلي في مخيم الدهيشة، وثمنت الشراكة معها، والتعاون اللافت بينها وبين مؤسسات وكالة الغوث، لافتة إلى أن الوكالة مصرة على استمرار خدماتها لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين التي أثبتت قدرة فائقة على التمسك بالتعليم، وأكدت أنها ستواصل تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى الحل العادل لقضيتهم، وأنها لن تسمح بتراجع هذه العلاقة رغم تراجع إمكانيات وكالة الغوث وانحسار حجم التمويل لخدماتها.وتحدثت اوديتي عن معايير التوظيف في مؤسسات وكالة الغوث، وحرصها على تطبيق المعايير التي تساهم في تعزيز الشراكة مع مؤسسات وفعاليات المجتمع المحلي، والإسراع في توفير الدعم لمشروع إعادة بناء مدرسة ذكور مخيم الدهيشة. ووعدت بمزيد من التدقيق في دواع التقارير الطبية المتعلقة بالإجازات المرضية للعاملين في مؤسسات وكالة الغوث.وشكر ممثلي مؤسسات وفعاليات المخيم، نائبة مدير عمليات الوكالة على تفهمها لاحتياجات التعليم والصحة في المخيم، وحرصها على تعزيز الشركة مع المجتمع المحلي.