بالصور: الاحتلال يدعي إحباط محاولة تهريب مواد "ممنوعة" بطريقها لغزة
رام الله - دنيا الوطن
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، إحباط محاولة لتهريب مواد "مشابهة للمتفجرات" كانت في طريقها لغزة.
وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إنه "إحباط محاولة تهريب مواد ممنوعة كانت مخبأة داخل أحذية رياضية في طريقها لقطاع غزة"، وفق زعمها.
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، إحباط محاولة لتهريب مواد "مشابهة للمتفجرات" كانت في طريقها لغزة.
وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إنه "إحباط محاولة تهريب مواد ممنوعة كانت مخبأة داخل أحذية رياضية في طريقها لقطاع غزة"، وفق زعمها.
وتدعي سلطات الاحتلال بين الفينة والأخرى، بأنها تحبط عمليات لتهريب وسائل قتالية لفصائل المقاومة بغزة.
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