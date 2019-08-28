بالصور: الاحتلال يدعي إحباط محاولة تهريب مواد "ممنوعة" بطريقها لغزة





وتدعي سلطات الاحتلال بين الفينة والأخرى، بأنها تحبط عمليات لتهريب وسائل قتالية لفصائل المقاومة بغزة.











رام الله - دنيا الوطنزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، إحباط محاولة لتهريب مواد "مشابهة للمتفجرات" كانت في طريقها لغزة.وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إنه "إحباط محاولة تهريب مواد ممنوعة كانت مخبأة داخل أحذية رياضية في طريقها لقطاع غزة"، وفق زعمها.