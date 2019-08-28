بالفيديو: استعدادات في غزة لتشييع جثامين شهداء تفجيري الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
تستعد جماهير غفيرة من شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، لتشييع جثامين الشبان الثلاثة الذين استشهدوا بتفجيرين وقعا بمدينة غزة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.
تستعد جماهير غفيرة من شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، لتشييع جثامين الشبان الثلاثة الذين استشهدوا بتفجيرين وقعا بمدينة غزة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.
ورصدت "دنيا الوطن" آخر الاستعدادات في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، لتشييع جثامين الشهداء الثلاثة.
وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيان لها فجر اليوم، أن التفجيرين أسفرا عن استشهاد ثلاثة عناصر من الشرطة، فيما أكدت أنها كشفت الخيوط الأولى للتفجيرين.
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