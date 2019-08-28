صورة مُرعبة من الفضاء تكشف حجم كارثة حرائق "الأمازون"



















قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إنه لا يزال من الممكن رؤية مساحات هائلة من الحرائق في غابات الأمازون المطيرة من الفضاء، في أحدث صورة للأقمار الصناعية أصدرتها وكالة ناسا لأبحاث الفضاء.وتظهر الصورة، التي تم التقاطها بين 15 و 22 أغسطس، مناطق مضاءة في أمريكا الجنوبية بشدة، في الأماكن التي استمرت فيها الحرائق الكبيرة في الاشتعال.وتوضح الصورة انتشار الحرائق في مئات الأماكن بشكل مروع، وهو الأمر الذي أدى بالحكومات إلى نشر الآلاف من الجنود لوقف الحرائق المرعبة، التي استمر بعضها لأكثر من ثلاثة أسابيع.وذكرت الصحيفة، إن "بقع الجحيم" الموضحة باللون البرتقالي في الصورة الفضائية، تم التقاطها ليلا ، وتوضح المدن والبلدات باللون الأبيض، والغابات باللون الأسود و الرمادي.ووصلت حرائق الغابات إلى مناطق مأهولة بالسكان ، مثل بورتو فيلهو في روندونيا وأماكن أخرى.كما أصدرت ناسا صور تظهر عمودًا ضخمًا من أول أكسيد الكربون يمتد فوق البرازيل.